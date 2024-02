Колко точно ефективни са новите ваксини срещу COVID-19?

П ървите данни от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) предполагат, че последният кръг от ваксини срещу COVID-19 е 54 процента ефективен за предотвратяване на симптоматично заболяване. Актуализираните ваксини предлагат защита срещу варианта JN.1, който в момента доминира в световен мащаб, но въпреки това усвояването продължава да е ниско.

„Данните от това проучване са успокояващи, че ваксините осигуряват защитата, която очаквахме“, казва пред CNN Рут Линк-Гелес, ръководител на програмата за ефективност на ваксината на CDC за COVID и респираторен синцитиален вирус (RSV).

Данните за проучването са събрани от 9 222 лица, които са направили тестове за COVID в аптека на CVS по програмата на CDC за увеличаване на достъпа на общността до тестване (ICATT) между 21 септември 2023 г. и 14 януари 2024 г.

Въпреки че заявената цел на CDC с усилията му за ваксиниране срещу COVID е да предотврати тежко заболяване, което може да причини хоспитализация и смърт, Линк-Гелес обяснява пред CNN, че измерването на въздействието върху симптоматичното заболяване е добър ранен индикатор за успеха на ваксината. Има по-голям брой хора, които се заразяват, отколкото тези, които са хоспитализирани с по-сериозно заболяване. „Хубавото на този анализ е, че поставя отметка в квадратчето: Да, ваксината работи, осигурява защита за JN.1, който в момента е най-често срещаният вариант“, казва тя.

Цифрата от 54% е в съответствие с това, което сме виждали при предишни ваксини срещу COVID и с ранни данни от други страни, казва Линк-Гелес пред Асошиейтед прес. Скорошно проучване в The Lancet Respiratory Medicine също предполага, че ваксинацията „постоянно намалява риска от продължителни симптоми на COVID“, подчертавайки потенциала на тези интервенции дори отвъд острата фаза на заболяването.

