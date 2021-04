Кола се вряза в двама полицаи край Капитолия, шофьорът е застрелян

У лиците около сградата на американския Конгрес и около съседни конгресни здания във Вашингтон бяха отцепени и там бе разположено силно полицейско присъствие заради заплаха за сигурността, съобщава БТА.

Първоначално представител на правоприлагащите органи каза, че полицията е реагирала на сигнал за евентуална стрелба на улица близо до Конгреса. После обаче стана ясно, че е кола се е врязала в двама полицаи в района и те са били ранени.

Полицаите са били откарани в болница. А дошлите на място полицейски подкрепления са произвели изстрели и заподозреният за инцидента е бил прострелян. Той е откаран в критично състояние в болница, където е починал. Вероятно нападателят е имал и нож.

По време на полицейската операция за кратко хеликоптер дори е кацнал пред сградата на Конгреса, а после е отлетял.

