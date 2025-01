Шефът на OpenAi е съден за сексуално насилие от сестра му

С естрата на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, Ан Алтман, заведе дело, твърдейки, че той редовно я е малтретирал сексуално между 1997 и 2006 г.

Делото, заведено на 6 януари в окръжен съд на САЩ в Източния окръг на Мисури, твърди, че злоупотребата е започнала, когато тя е била на три, а брат ѝ е бил на 12.

В съвместно изявление за X, с майка си и двамата си братя, Алтман отрече обвиненията, като каза, че "всички тези твърдения са напълно неверни".

