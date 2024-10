ЕП присъди награда “Сахаров” на представители на опозицията във Венецуела

В одачът на демократичните сили на Венецуела и кандидатът на опозицията на президентските избори през юли получиха тазгодишната наградата "Сахаров" на Европейския парламент за свобода на мисълта. Председателят на ЕП Роберта Мецола обяви носителите на наградата пред евродепутатите в Страсбург.

Отличието се присъжда на Мария Корина Мачадо и новоизбрания президент Едмундо Гонзалес Урутия за тяхната смела борба за възстановяване на свободата и демокрацията във Венецуела, отбеляза Мецола. В стремежа си за справедлив, свободен и мирен преход на властта, те безстрашно отстояваха ценностите, които милиони венецуелци и ЕП оценяват високо - справедливост, демокрация и върховенство на закона. ЕП подкрепя народа на Венецуела, Мачадо и Урутия в борбата им за демократичното бъдеще на тяхната страна, добави тя.

Leader of #Venezuela ’s democratic forces and the opposition candidate in July presidential elections María Corina #Machado & Edmundo González #Urrutia receive 2024 Sakharov Prize #SakharovPrize The announcement 📺 https://t.co/xsximmDruv @Europarl_EN @EP_President @EuroParlPress pic.twitter.com/PCqucF4cJm

Мария Корина Мачадо беше избрана за кандидат за президент на венецуелската опозиция от името на "Демократичната платформа за единство" през 2023 г., но по-късно беше дисквалифицирана от контролирания от режима Национален избирателен съвет, се отбелязва в съобщение на ЕП.

Урутия, дипломат и политик, който я наследи като кандидат на "Демократичната платформа на единството", осъди неуспеха на венецуелското правителство да публикува официалните резултати от президентските избори и оспори обявената победа на Николас Мадуро. Урутия напусна страната през септември, след като беше издадена заповед за задържането му, и получи убежище в Испания.

Congratulations to María Corina Machado and Edmundo González Urrutia, 2024 laureates of the Sakharov Prize for Freedom of Thought.



This prize symbolises Parliament's recognition of Machado as leader of Venezuela's democratic forces and González as its President-elect. pic.twitter.com/PxRXAMC04D