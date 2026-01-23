Свят

Институт в Кил: Американците плащат 96% от митата на Тръмп

„Твърдението, че чужди страни плащат тези мита, е мит. Данните показват обратното: американците плащат сметката“, заяви един от авторите на проучването

23 януари 2026
Институт в Кил: Американците плащат 96% от митата на Тръмп
П ротивно на реториката на правителството на САЩ, цената на американските вносни мита не се поема от чуждестранните износители. Вместо това те удрят самата американска икономика. Вносителите и потребителите в САЩ поемат 96 процента от митническата тежест, според ново изследване на Института за световна икономика в Кил.

Търговски експерт за митата на Тръмп: Това е пълен автогол

Въпреки че правителството на САЩ е възнамерявало митата да бъдат насочени към чуждестранни предприятия, политиката всъщност вреди на местната икономика.

„Митата са собствена цел“, казва Джулиан Хинц, директор на изследванията в Института в Кил и един от авторите на проучването. „Твърдението, че чужди страни плащат тези мита, е мит. Данните показват обратното: американците плащат сметката.“ Митата действат като данък върху потреблението на вносни стоки. В същото време намаляват както разнообразието, така и обемът на наличните продукти.

Митата на Тръмп: Всичко, което трябва да знаете

Изследователският екип анализира над 25 милиона записи на пратки, обхващащи обща стойност от почти четири трилиона щатски долара американски внос. Констатациите са ясни:

  • Митническите приходи на САЩ са се увеличили с приблизително 200 милиарда щатски долара през 2025 г.
  • Чуждестранните износители са поели само около четири процента от митническата тежест, 96 процента са преминали към американските купувачи.
  • Обемът на търговията е спаднал, но експортните цени не са се понижили.

Намаляващи обеми на вноса

Проучването разглежда и неочакваните увеличения на митата, наложени на Бразилия и Индия през август 2025 г.: митата върху бразилския внос внезапно са повишени до 50 процента, а за Индия – от 25 на 50 процента. Отново, данните показват, че чуждестранните износители не са намалили цените си, за да компенсират допълнителните мита. Ако износителите бяха поели митата, техните цени в САЩ щяха да паднат спрямо други пазари – но това не се случи.

„Сравнихме индийския износ за САЩ с пратките за Европа и Канада и идентифицирахме ясен модел“, обяснява Хинц. „Както стойността, така и обемът на износа за САЩ рязко спаднаха, с до 24 процента. Но единичните цени – цените, които индийските износители начисляваха – останаха непроменени. Те изнасяха по-малко, не по-евтино.“

Глобално въздействие

В крайна сметка тези констатации означават, че американските компании ще се сблъскат с намаляващи маржове, а потребителите с по-високи цени в дългосрочен план. Страните, които изнасят за САЩ, ще продават по-малко и ще бъдат под натиск да намерят нови експортни пазари. „Митата в крайна сметка облагодетелстват никого“, казва Хинц.

Относно проучването

„Собствена цел на Америка: Кой плаща митата?“ от Джулиан Хинц, Аарон Ломан, Хендрик Малков и Анна Ворвиг. Институт за световна икономика в Кил, януари 2026 г.

Авторите са използвали ежедневни данни на ниво пратка от товарителници от Panjiva, официална статистика на Бюрото за преброяване на населението на САЩ и индийски митнически записи, за да проследят прехвърлянето на мита с безпрецедентна детайлност.

Източник: Kiel Institut    
