Мадяр е готов да се срещне със Зеленски в началото на следващата седмица

У нгарският премиер Петер Мадяр заяви днес в Берлин, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в началото на следващата седмица, ако преговорите за правата на унгарското малцинство в Украйна приключат тази седмица, предаде Ройтерс.

На пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц Мадяр заяви, че е “оптимист”, че въпроса с малцинството може да бъде решен и може да бъде отворена нова глава в отношенията между Киев и Будапеща.

Украйна и Унгария подготвят среща Зеленски-Орбан

“Сега между Украйна и Унгария се водят преговори за езиковите и културно-образователните права на унгарското малцинство, живеещо в Украйна. Досега е постигнат обнадеждаващ напредък в тези преговори. Надяваме се, че ще успеем да ги приключим тази седмица на експертно ниво”, заяви Мадяр.

“Мога да потвърдя, че съм готов да се срещна с президента на Украйна Зеленски в началото на следващата седмица, ако наистина успеем да постигнем споразумение по основните човешки права”, добави унгарският премиер.

Унгария постави условие на Киев за пътя към ЕС

Той подчерта, че връщането на етническите унгарци в Закарпатието е задължително условие за приемането на Украйна в ЕС.

“Смятаме, че страната, която иска да започне преговори за приемане в ЕС, трябва да зачита тези права и силно се надявам, че ще успеем да решим този въпрос”, каза също Мадяр.