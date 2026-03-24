Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Началникът на отбраната на Колумбия Уго Алехандро Лопес Барето заяви, че „за съжаление, в резултат на тази трагична катастрофа са загинали 66 членове на въоръжените сили"

24 март 2026, 09:24
П овече от 60 членове на колумбийските въоръжени сили загинаха, след като военен самолет се разби малко след излитането си в югозападната част на Колумбия късно снощи, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Началникът на отбраната на Колумбия Уго Алехандро Лопес Барето заяви, че „за съжаление, в резултат на тази трагична катастрофа са загинали 66 членове на въоръжените сили“.

Барето също така съобщи, че на борда са се намирали 128 души: 11 членове на колумбийските Въздушнокосмически сили, 115 членове на армията и двама членове на националната полиция. Първоначално властите бяха съобщили, че на борда са се намирали 125 души.

Самолетът „C-130 Херкулес“ е извършавл полет от Пуерто Легисамо към Пуерто Асис, в департамента Путумайо близо до границата с Перу, когато се разбил малко след излитането. Причината за инцидента все още не е ясна.

В социалните мрежи бяха публикувани видеоклипове, показващи облаци от сив дим и останки от самолета, отбелязва ДПА.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
