Този вкусен плод пази кожата ни от слънцето

2 юни 2026, 16:13
Източник: iStock

П олезните свойства на гроздето далеч надхвърлят представата за него като за просто една здравословна закуска. Ново изследване, публикувано в научното списание ACS Nutrition Science, разкрива, че редовната консумация на грозде може да промени поведението на гените ни, осигурявайки на кожата допълнителна защитна система срещу вредните слънчеви лъчи, съобщава Fox News.

Проучването, ръководено от учени от Западния Новингландски университет (САЩ), предполага, че плодът буквално може да задейства промени в ДНК.

За целите на изследването авторите са проследили група доброволци. Първоначално те са преминали през ограничаваща диета в продължение на две седмици, за да изчистят организмите си. След това, през следващите две седмици, те са консумирали количество, равносилно на три дневни порции цяло грозде, предоставено под формата на концентриран, лиофилизиран (изсушен чрез замразяване) прах.

Учените са взели малки проби от кожата на участниците преди и след гроздовата диета. Тъканите са били тествани както при нормални условия, така и след излагането им на ниски дози ултравиолетова (UV) светлина.

В началото на проучването всеки доброволец е имал свой индивидуален модел на генна активност. Тези модели обаче се изменили забележимо след консумацията на грозде, след излагането на UV светлина и най-вече тогава, когато хапването на плода било комбинирано със слънчевото облъчване. Макар генетичните реакции на всеки човек да били уникални, гроздето променило т.нар. генна експресия при абсолютно всички участници.

Невидимият щит срещу клетъчните повреди

Когато кожата е изложена на вредните ултравиолетови лъчи, тя обикновено произвежда химикал, наречен малондиалдехид – ясен предупредителен знак за увреждане на клетките. Изследването обаче установило, че след периода на хапване на грозде доброволците са показали значително по-ниски нива на този опасен химикал.

„Вече сме напълно сигурни, че гроздето действа като суперхрана и задейства нутригеномичен отговор (връзката между храната и гените) при хората“, коментира д-р Джон Пезуто, професор и декан на Колежа по фармация и здравни науки към университета. „Наблюдавахме това в най-големия орган в човешкото тяло – кожата. Промените в генната експресия показват категорично подобрение на кожното здраве.“

Ученият отбелязва, че ползите най-вероятно не спират дотук: „Освен кожата, почти сигурно е, че консумацията на грозде влияе на гените и в други тъкани на тялото, като черния дроб, мускулите, бъбреците и дори мозъка.“

Важните уловки на проучването

Въпреки вълнуващите открития, изследователите посочват и някои сериозни ограничения на проекта:

  • Много малка извадка: Пълни и използваеми генетични данни (РНК секвениране) са били успешно извлечени от едва четири жени.
  • Липса на разнообразие: И четирите участнички са били с много сходен тип кожа и произход, което означава, че откритията може да не са валидни за по-широкото и разнообразно население.

Експертите дебело подчертават и че редовното хапване на плода в никакъв случай не може да замени традиционния слънцезащитен крем или предпазните навици през лятото. Освен това трябва да се има предвид, че в опитите е използван силно концентриран гроздов прах, а не просто спорадично хапване на няколко зрънца пред телевизора.

Източник: Fox News    
