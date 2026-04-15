Свят

Колумбия ще отстреля до 80 "кокаинови" хипопотама, произлезли от частния зоопарк на Пабло Ескобар

Популацията на инвазивния вид нараства и застрашава местни екосистеми и хора

15 април 2026, 12:53
Източник: БТА

К олумбийските власти са разрешили план за унищожаване на десетки диви хипопотами, произлезли от животни, внесени в страната през 80-те години от наркобоса Пабло Ескобар, след като популацията им започна да измества местни видове и да застрашава жители на района, предава Guardian.

Министърът на околната среда Ирене Велес заяви, че решението е взето, след като други методи за контрол на популацията са се оказали скъпи и неуспешни, включително стерилизация на част от животните и преместването им в зоологически градини. По думите ѝ мярката ще засегне до 80 хипопотама, но не уточни кога ще започне отстрелът.

"Ако не предприемем тази стъпка, няма да можем да контролираме популацията", заяви Велес. "Трябва да действаме, за да защитим нашите екосистеми."

Колумбия е единствената страна извън Африка с дива популация от хипопотами, произхождаща изцяло от четири животни, внесени от Ескобар през 80-те години, когато наркобосът създава частен зоопарк в Хасиенда Наполес - огромно имение в долината на река Магдалена.

Според изследване на Националния университет на Колумбия през 2022 г. в страната са живели около 170 диви хипопотама.

През последните години животните са били забелязвани на повече от 100 километра северно от ранчото, където Ескобар първоначално ги е въвел.

Екологичните власти предупреждават, че големите бозайници представляват риск за местните жители, които ги срещат в земеделски райони и реки. Освен това те се конкурират за храна и пространство с местни видове, включително речни ламантини.

Въпреки екологичните проблеми, хипопотамите са се превърнали и в туристическа атракция, жителите около Хасиенда Наполес организират обиколки за наблюдение на животните и продават сувенири с тяхно изображение.

Самото имение, конфискувано от колумбийското правителство след изземането на имотите на Ескобар, днес функционира като тематичен парк с басейни, водни пързалки и зоопарк с други африкански видове.

Активисти за защита на животните в Колумбия от години се противопоставят на плановете за отстрел, като твърдят, че животните имат право да живеят, и че решаването на проблема чрез насилие дава лош пример за страна, преживяла десетилетия вътрешен конфликт.

Сенаторът и активист за правата на животните Андреа Падиля, която е участвала в изготвянето на закон срещу боевете с бикове в Колумбия, определи плана като "жесток" и обвини властите, че избират най-лесното решение.

"Убийствата и кланетата никога не могат да бъдат приемливи", написа тя в платформата X. "Това са здрави животни, които са жертви на небрежността на държавните институции."

През последните 12 години, в рамките на три различни президентски администрации, Колумбия се е опитвала да стерилизира част от хипопотамите, за да ограничи популацията им. Тези усилия обаче са имали ограничен ефект заради високите разходи по залавянето на опасните животни и извършването на хирургични процедури.

Тъй като колумбийските хипопотами произхождат от ограничен генофонд и могат да пренасят заболявания, връщането им в естествената им среда в Африка също се смята за невъзможно.

ескобар
ескобар
ескобар
ескобар
Източник: Guardian    
хипопотами Колумбия Пабло Ескобар отстрелване инвазивен вид екологичен проблем контрол на популацията права на животните Хасиенда Наполес стерилизация
