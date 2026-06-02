Легендата на Ливърпул Кени Далглиш разкри, че има рак

Л егендата на Ливърпул Сър Кени Далглиш разкри, че в момента претърпява лечение, след като е бил диагностициран с рак.

75-годишният шотландец сподели, че е възнамерявал да не разкрива публично лечението си, но в крайна сметка го обяви в социалните мрежи.

"Както моят пост в социалните мрежи намекна, в момента провеждам лечение за рак. За разлика от употребата на моя мобилен телефон, лечението ми върви добре", написа Далглиш.

Той е считан за една от най-големите легенди на Ливърпул, като не пропуска двубой на любимия тим на "Анфийлд". Шотландецът има 515 мача за мърсисайдци и 172 попадения в периода 1977-1990. В това време той стана трикратен носител на КЕШ и стана шампион на Англия осем пъти по време на доминацията на Ливърпул във вътрешното първенство и в Европа.

Далглиш извежда Ливърпул и до три титли като мениджър. В добавка, Кени прави и Блекбърн шампион на Висшата лига през 1995 г.