Кой е Якуб Кулик - героят от Краков

С тарши полицай Якуб Кулик, който беше тежко ранен по време на съботната стрелба в Краков, се бори за живота си. Героичната му постъпка беше призната от премиера Доналд Туск. В момента тече спешен призив за даряване на кръв за служителя на реда, който заедно с колегата си спря атентатора на Главния площад.

Кой е раненият полицай Якуб Кулик?

Цяла Полша чу за него в събота, когато героичната му проява помогна за задържането на опасния атентатор. Става дума за старши полицай Якуб Кулик – един от двамата полицаи, участвали в престрелката на краковския площад. Въпреки че името му днес е в устата на всички, за мнозина той от години е тихият герой, пише полското издание Super Express.

Старши полицай Якуб Кулик е служил и като войник в елитна десантна единица, а от десетилетие е и доброволец-пожарникар. Преди да облече полицейската униформа, той е служил в 18-и Билски въздушнодесантен батальон – част от известната 6-а Въздушнодесантна бригада „Ген. Станислав Сосабовски“. Службата в армията обаче не е всичко.

Преди около десет години той се присъединява към Доброволческата пожарна служба в Лешчини, Белско-Бяла. Нейният председател Владислав Шипула не крие вълнението си, когато говори за ранения си колега.

„За него службата беше всичко. Отиваше на акции. Това е наш дълг – длъжни сме да пазим, да защитаваме хората, да се грижим за тяхната безопасност, за тяхното имущество и за живота им. Точно от такива хора има най-голяма нужда. Горд съм, че имаме такъв пожарникар при нас“, каза той.

Председателят Шипула описва Якуб Кулик като човек с „открито сърце“. Той подчертава, че това е енергична, мотивирана личност, на която винаги може да се разчита. В неговия роден край, в енориите в Лешчини и квартал „Злоте Лани“, вярващите се молят за неговото възстановяване.

Jakub Kulik is a former professional soldier from the elite 18th Bielsko Airborne Battalion who recently joined the ranks of the Police. He has saved the lives of many people.เหตุกราดยิงที่จัตุรัสคราคอฟเพิ่มขึ้นเป็น 6 ราย และบาดเจ็บ 15 รายตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุชาวโปแลนด์วัย 24 ปี https://t.co/26fDhakuWW — Prasert (@airbetong) November 8, 2026

Героичната постъпка на полицаите

Драматичните събития се разиграха в съботния следобед. Тогава маскиран 24-годишен мъж нахлу с автомобил на Главния площад в Краков и откри огън по случайни минувачи. Избухна паника. Равносметката от атаката е трагична – загинаха шестима души, а шестнадесет бяха ранени.

На мястото почти веднага се появяват полицаи. Точно тогава старши полицай Якуб Кулик и старши полицай Артур Морански предприемат намеса, която слага край на кървавата стрелба в Краков.

Двамата служители, без да се съобразяват с собствената си безопасност, тръгват към нападателя и влизат в престрелка с него. Благодарение на тяхната храброст атентаторът е неутрализиран, предотвратявайки още по-голяма трагедия. За съжаление и двамата полицаи са тежко ранени.

Тяхната постъпка беше коментирана от премиера Доналд Туск, който още в събота вечерта взе отношение по случая.

„Старши полицай Якуб Кулик и старши полицай Артур Морански са истински герои. Те спасиха вероятно много човешки животи, без да се замислят за риска да загубят своя. Състоянието им е сериозно, но са под много добри грижи. Цяла Полша стиска палци за вас“, подчерта премиерът.

„Нужна е всяка капка кръв“: Призив за помощ за героя

Състоянието на старши полицай Якуб Кулик е много сериозно. Полицаят е с увреден бял дроб и се бори за живота си в една от болниците в Краков. Според неофициална информация той вече е събуден от медикаментозната кома. Новината за здравословното му състояние трогна не само настоящите му колеги от полицията, но и бившите му бойни другари от елитната военна част.

Именно войниците от 6-а Въздушнодесантна бригада, където Якуб е служил преди да влезе в полицията, отправиха драматичен призив. Те подчертават, че всяка капка кръв в момента е от изключително значение.

„Днес той сам се бори за живота си и спешно се нуждае от нашата помощ. Якуб е герой, който спасяваше другите, а сега той самият има нужда от подкрепа. Нужна е кръв от група AB Rh+. Ето защо се обръщаме към всички войници, цивилни служители във армията, семейства и хора с добра воля, ако можете да дарите кръв, помогнете на Якуб“, заявиха те.