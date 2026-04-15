Кой е Джефри Скругс - "двойникът на Обама", когото Джо Байдън шеговито коментира на събитие

Б ившият президент на САЩ Джо Байдън привлече внимание в социалните мрежи с шеговит, но леко неловък коментар по време на церемония по откриване на портрет в Юридическия факултет на Сиракюз. Поводът стана председателят на настоятелството на университета Джефри М. Скругс, който според Байдън има поразителна прилика с бившия президент Барак Обама.

Докато Скругс се качвал на сцената, Байдън го посочил и попитал публиката: "Не прилича ли на Обама?", което предизвикало смях и оживени реакции както в залата, така и онлайн.

Кой е Джефри М. Скругс?

Джефри М. Скругс е председател на настоятелството на Университета Сиракюз, като заема поста от 2023 г. и се очаква да го изпълнява до май 2027 г. Той е избран в борда през 2018 г. и ръководи ключови структури, включително изпълнителния комитет и номинационния комитет, като участва във всички постоянни комисии на настоятелството.

Професионално Скругс е управляващ директор в Goldman Sachs & Co., където оглавява групата за публичния сектор и инфраструктурното банкиране в подразделението Global Banking and Markets. В компанията работи от 2008 г.

Кариерата му започва през 1985 г. като финансов анализатор в подразделението за общински ценни книжа на PaineWebber Inc. По-късно участва в продажбата на кредитен портфейл на стойност 700 милиона долара за Министерството на вътрешните работи на САЩ. След това се връща в PaineWebber (по-късно UBS), където достига до позицията управляващ директор и ръководител на публичните финанси.

Родом от Сиракюз, той е възпитаник на гимназия "Nottingham High School". Завършва икономика в Харвардския университет през 1985 г., а през 1991 г. получава MBA като "Baker Scholar". Освен дейността си в университета, участва и в борда на Trinity School в Ню Йорк, където е бил и председател на финансовия комитет.

Защо Байдън коментира Скругс?

Поводът за вниманието към Скругс е събитие на 14 април 2026 г. в Юридическия факултет на Сиракюз, където се провеждала церемония по откриване на портрет на Байдън - възпитаник на университета от 1968 г.

След като го приветствал и подчертал дългогодишната му връзка с университета, Скругс поканил Байдън на сцената. Президентът тогава посочил Скругс и казал: "Не прилича ли на Обама?"

"Човече, ти си се справил добре", добавил Байдън с усмивка, на което Скругс отговорил: "Опитвам се."

След това Байдън се пошегувал, че му се струва, че Скругс "трябва да стои отдясно, а той отляво", което предизвикало смях в залата.

Реакции в социалните мрежи

Онлайн реакциите са смесени. Част от потребителите са съгласни с Байдън, като коментират, че Скругс наистина прилича на Обама - заради прическата, формата на лицето и стила на обличане.

Други обаче определят ситуацията като неловка или неуместна, въпреки хумористичния тон на събитието.