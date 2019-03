И зглежда, че Прищина е най-грозният град в Европа, коментира репортер на Би Би Си (BBC), който миналата година се озовал близо до булевардите „Джордж Буш“ и „Бил Клинтън“ във въпросния косовски град.

„Косоварите обявиха независимостта си от Сърбия през февруари 2008 г. Десет години по-късно се озовах в

този миш маш, наречен град.

Поглеждам на една страна и виждам минарета на вековни джамии да докосват небето и нови статуи на местни и чуждестранни герои, които се извисяват до тях. Поглеждам на другата страна и виждам някога престижни забележителности като държавния „Гранд хотел”, сега пустее със счупени прозорци”, разказва репортерът.

„Не мисля, че това е най-лошият хотел в света, но само защото светът е много голям”, коментира президентът на Косово Хашим Тачи за „Гранд Хотел” пред журналист от „Ню Йорк Таймс” (The New York Times).

Репортерът разказва, че е платил за хотелска стая без вода и е решил да използва следващите два дни за обиколка на града. Първото място, посетено от него, е била

Националната библиотека на Косово, която порталът „Виртуален турист” определи като най-грозната сграда.

Открита е през 1982 г., а нейната ограда прилича най-вече на затвор.

За него е ирония това, че в Прищина се помещава катедралата „Майка Тереза”, най-вече защото Ватикана не признава независимостта на Косово, но и защото 90% от гражданите на Косово са мюсюлмани. Той казва, че до XIV в. по-голямата част от албанското население е било от християни и че след турското владичество всичко се е променило и сега християните съставляват само 3% от населението.

Пътят на независимост не води непременно до напредък, заключава репортерът, добавяйки, че „без парите, които идват от чужбина, икономиката би се разпаднала напълно”.

Репортерът казва, че суверенитетът на Косово е признат от 114 сред 193 държави в ООН.

Косоварите помнят бомбардировките на НАТО водени от САЩ през 1999 г., които ги освободиха от сръбския контрол и са категорични, че обичат Америка и Бил Клинтън и определят американците като техните „герои”.

