Португалия призна Палестина

Решението на Лондон, Отава и Канбера предизвика бурни реакции в Израел

21 септември 2025, 22:18
Португалия призна Палестина
Източник: iStock

П ортугалия признава Държавата Палестина, обяви португалският министър на външните работи Пауло Ранжел, цитиран от Ройтерс.

По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина. Очаква се утре примера да последват и Франция и други страни в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Решението на Лондон, Отава и Канбера предизвика бурни реакции в Израел и бе осъдено както от управляващи, така и от опозиция.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Португалия Палестина Признаване на държава Израел ООН Великобритания Канада Австралия Близък изток Международни отношения
Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент

Фон дер Лайен отрича заплаха от трета световна война

Премиерът Желязков: За зложелателите има една тъжна новина - има стабилно мнозинство

Множество хора се стичат на погребението на Чарли Кърк

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Най-великите автомобилни реклами

Катастрофа с камион в Солун, българин е задържан

Заедно със сънародника ни има още трима обвиняеми по случая

"Това не ни харесва", добави американският лидер

Скърб, обвинения и ключов момент за консервативното движение, основано от Чарли Кърк

Неговата кончина на 31-годишна възраст е мобилизирала последователите му около консервативните му възгледи и християнската му вяра

"Грийнпийс" с акция срещу нови сондажи за нефт и газ в Черно море

Активистите настояха правителствата на Румъния и България да не финансират нови проекти за добив на нефт и газ и да въведат забрани за бъдещи сондажи

Началникът на германския Бундесвер призова за нови оръжейни системи срещу дронове

Ген. Бройер призова рисковете за хората и потенциалните материални щети да се вземат предвид при разполагането на оръжия

Откриха древно пристанище от времето на Клеопатра

Сред останките са намерени каменни и метални котви с различни размери и амфори

Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия

Инцидентът е продължил около 13 часа – от 0:30 ч. местно време в четвъртък до 13:30 ч. същия ден

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Шоуто започва тази вечер от 20:00 ч. по NOVA

През 2025 г. отбелязваме 80 години от подписването на Устава на ООН и 70 години от присъединяването на България към организацията

Тръмп призова главния прокурор на САЩ да разгледа казуси срещу негови опоненти

Американските президенти традиционно отдават голямо значение на запазването на независимостта на съдебната система

Това обяви Киър Стармър

Хеликоптер евакуира 11 моряци от бедстващ кораб в Испания

Атлантическите води край Галисия, ключов риболовен регион на Испания, са известни с бурни морета и внезапни бури, които правят плаването опасно

Арестуваният Имамоглу: Властта опитва да разедини основната опозиционна сила в Турция

Йозгюр Йозел беше преизбран за председател на НРП

Песков: Великобритания води лагера, който иска войната в Украйна

Според Песков опитите на страните от Запада да увеличат натиска няма да проработят и няма да помогнат на опитите за прекратяване на войната

НАТО вдигна изтребители срещу руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Руският военен летателен апарат изглежда е бил разузнавателен самолет Ил-20M

„На Кремъл му трябва ясен знак стоп“, пише Юрген Харт

