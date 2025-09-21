Португалия призна Палестина

П ортугалия признава Държавата Палестина, обяви португалският министър на външните работи Пауло Ранжел, цитиран от Ройтерс.
По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина. Очаква се утре примера да последват и Франция и други страни в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Решението на Лондон, Отава и Канбера предизвика бурни реакции в Израел и бе осъдено както от управляващи, така и от опозиция.
