Франция призна Палестина

Това заяви френският президент на Общото събрание на ООН

22 септември 2025, 23:01
Ф ренският президент Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина.

Той заяви това при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.

"Дойде моментът да спрем насилието. Дойде моментът за мир", заяви Макрон.

"Ангажиментът към мира е единственият път към спасението", добави той.

Това признание проправя пътя към мирното разрешаване на конфликта в региона, изтъкна френският президент.

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
