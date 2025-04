Колко мъртви американци са нужни, за да започнат демократите да се интересуват?

Д емократите приличат на онзи тип, който върти трикове с карти на „Таймс Скуеър“ в 3 часа сутринта. Говорят непрекъснато с единствената цел да разсеят вниманието на поредния наивник, дал 20 долара, за да „открие червената дама“. Темата на приказките е без значение – важно е само отвличането на вниманието. „Хей, виж му обувките!“ – и измамата продължава, пише The Hill.

Точно така се държат демократите, когато стане въпрос за нелегалната имиграция – говорят непрекъснато, без да казват нищо съществено, с надеждата никой да не забележи, че всеки един американец, убит от нелегален имигрант, щеше да е жив, ако имиграционните закони просто бяха прилагани така, както са написани.

Лейкън Райли, например, щеше да е жива. Също и Кейт Стайнли, Рейчъл Морин и всеки друг американец, убит от нелегални имигранти.

Тръмп въвежда "златна карта" за богати мигранти в САЩ

Убиецът на Морин – 24-годишният изнасилвач Виктор Мартинес-Ернандес – бе признат за виновен в понеделник за изнасилването и убийството ѝ. Този нелегален имигрант от Салвадор ще прекара остатъка от живота си в затвора, а семейството на Рейчъл ще прекара живота си в скръб – единствено защото демократите позволиха на всеки, който пожела, да премине американско-мексиканската граница през 2022 година.

Демократите настояват, че имигрантите извършват по-малко престъпления от местните граждани, сякаш това е някакво утешение за семействата на жертвите. Но има две истини, с които отказват да се изправят лице в лице. Първата е, че използването на имиграционното законодателство за спиране на престъпници предотвратява всяко едно убийство, което те иначе биха извършили. Всяко престъпление, извършено от нелегален имигрант, може да бъде предотвратено – без да се пишат нови закони и без да се нарушават ничии права.

Втората истина, с която отказват да се сблъскат, е, че изобщо не знаем дали имигрантите – или конкретно нелегалните имигранти – извършват повече престъпления или не. Причината е, че администрацията на Байдън и щатските власти, контролирани от демократите, умишлено не събират нужните данни, за да се докаже или опровергае това твърдение.

