Южна Корея: КНДР вероятно е получила помощ от Русия за разработването на подводници

С еверна Корея вероятно е получила техническа помощ от Русия за разработването на подводници, предаде Ройтерс, като цитира изявления на южнокорейския министър на отбраната Ан Гю-бак пред парламента.
Северна Корея се стреми да разработи подводници, които могат да изстрелват балистични ракети, и е тествала такива ракети от подводни платформи, но не е ясно дали Пхенян е успял да овладее изстрелването от подводници.
Пхенян също така се стреми да разработи подводници с ядрено задвижване.
Ан заяви пред парламентарната комисия по отбрана, че изглежда вярно, че Северна Корея получава "различни технологии" за разработването на подводници. Въпреки това е прекалено рано да се заключи, че Пхенян е изстрелял балистична ракета от подводница.
Северна Корея и Русия значително засилиха военното си сътрудничество през последните две години, като Пхенян е изпратил над 10 000 войници да се сражават във войната срещу Украйна в замяна на икономическа и военна технологична помощ, според оценки на южнокорейското разузнаване, припомня Ройтерс.