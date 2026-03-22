Kрайната десница с провал на местните избори във Франция

Д вата най-големи града на Франция - Париж и Марсилия - изглежда ще останат под контрола на левицата след кметските избори в неделя, прогнозираха социолозите. Социалистите удължиха четвърт век на управление в столицата, а крайната десница претърпя поражение във втория по големина град на страната.

В Париж 48-годишният Емануел Грегоар, бивш заместник на излизащия кмет Ан Идалго, победи десноцентристката бивша министърка Рашида Дати. Протежето на осъдения бивш президент Никола Саркози се надяваше да стане вторият поред кмет - жена на френската столица.

„Париж реши да остане верен на своята история", заяви Грегоар пред ликуваща тълпа.

В Марсилия действащият кмет Беноа Паян беше преизбран с голяма преднина пред кандидата на крайната десница Франк Алисио.

В северния пристанищен град Льо Авр центристкият бивш министър-председател и обявен президентски кандидат Едуар Филип беше преизбран за кмет.

„Има основания за надежда в нашата творческа и амбициозна младеж, способна да изгради един нов свят, по-уважителен към хората", заяви Филип пред поддръжниците си. Той се смята за един от най-силните опоненти на потенциалния президентски кандидат на крайнодясната партия „Национален сбор" - Марин льо Пен или нейния колега Жордан Барделa.

Крайнодясната партия се надяваше на победи в южните градски центрове, но ранните прогнози смазаха тези амбиции. Десен кандидат победи „Национален сбор" в Тулон, а в Ним кандидатът на крайната десница загуби от комунист. Партията запази единствено Перпинян - най-големия управляван от нея град с 120 000 жители, спечелен на първия тур миналата неделя.

Изборите се следят с особено внимание като барометър на нагласите преди президентските избори през 2027 г. Общата избирателна активност е 57 процента - най-ниската в местните избори в страната от изданието от 2020 г., проведено по време на пандемията от Covid-19.