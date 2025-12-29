Свят

Стартираха военните маневри на Китай около Тайван

Ученията стартираха броени часове след като китайските въоръжени сили обявиха, че ще проведат подобни маневри близо до териториалните води

29 декември 2025, 07:03
Стартираха военните маневри на Китай около Тайван
Източник: БТА

К итай обяви началото на военните си учения около Тайван, в които използва истински боеприпаси, предаде Франк прес.

Ученията стартираха броени часове след като китайските въоръжени сили обявиха, че ще проведат подобни маневри близо до териториалните води и до въздушното пространство на острова.

Китайската армия използва миноносци, фрегати, бомбардировачи, истребители и дронове в рамките на маневрите, включващи стрелба с истински боеприпаси по морски мишени северно и югозападно от Тайван, се казва в изявление на Източното военно командване на китайските въоръжени сили.

Тайван обяви, че е засякъл четири кораба на китайската брегова охрана близо до водите си и веднага е изпратил кораби, които да се позиционират в зоните, в които са били забелязани китайските плавателни съдове.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
