Свят

Китай предупреди „външните сили“ да не подкрепят Тайван

Пекин претендира, че Тайван е част от суверенната му територия и отказва да изключи използването на военни действия за завладяване на островната демокрация

29 декември 2025, 10:18
Китай предупреди „външните сили“ да не подкрепят Тайван
Източник: iStock/Getty Images

К итай отправи предупреждение към „външни сили“, подкрепящи Тайван, след като започна учения с бойна стрелба около острова, които според него ще симулират блокада на ключовите му пристанища.

Пекин претендира, че Тайван е част от суверенната му територия и отказва да изключи използването на военни действия за завладяване на островната демокрация.

Говорителят на външното министерство Лин Джиан, че всякакви опити да се попречи на обединението на Тайван с континенталната част на Китай са „обречени на провал“, предаде АФП.

Демонстрацията на сила тази седмица следва серия от големи продажби на оръжие на Тайпе от страна на САЩ, основният поддръжник на Тайван в областта на сигурността.

„Външните сили, които се опитват да използват Тайван, за да сдържат Китай, и да въоръжат Тайван, само ще окуражат арогантността на привържениците на независимостта и ще тласнат Тайванския пролив в опасна ситуация на предстояща война“, каза Лин.

„Всякакви зловещи планове за възпрепятстване на обединението на Китай са обречени на провал“, заключи той.

Източник: БГНЕС    
Китай Тайван Военни учения Блокада на пристанища Обединение на Китай Външни сили Тайвански пролив САЩ Продажби на оръжие Военен конфликт
Последвайте ни

По темата

Трагедия в София – жена загина при пожар

Трагедия в София – жена загина при пожар

Климатолог за 2026 г.: Повече климатични аномалии и екстремно време в България

Климатолог за 2026 г.: Повече климатични аномалии и екстремно време в България

Русия отвори отново театъра, разрушен по време на обсадата на Мариупол

Русия отвори отново театъра, разрушен по време на обсадата на Мариупол

Магнитни бури в края на декември и началото на януари - график по дни

Магнитни бури в края на декември и началото на януари - график по дни

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

Виц на деня

-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Трима полицаи загинаха при операция срещу ИДИЛ в Турция

Свят Преди 9 минути

Девет представители на силите за сигурност са пострадали

Почина Мелани Уотсън – актрисата, която промени представата за хората с увреждания

Почина Мелани Уотсън – актрисата, която промени представата за хората с увреждания

Свят Преди 19 минути

Бившата детска звезда е родена с остеогенеза имперфекта и е използвала инвалидна количка

Този лесен трик ще размрази стъклото на колата ви за секунди

Този лесен трик ще размрази стъклото на колата ви за секунди

Любопитно Преди 37 минути

Когато сутрин ви очаква замръзнало стъкло, този прост трик може да ви спести време, нерви и средства

Снежна скулптура на крал се превърна в сензация в Ню Йорк

Снежна скулптура на крал се превърна в сензация в Ню Йорк

Любопитно Преди 50 минути

Автор на скулптурата е беларуският артист Хенрик Лойка, който я е създал само за три часа

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Свят Преди 1 час

Френската актриса, превърнала се в противоречива фигура през по-късните си години, е имала няколко нашумели връзки и четири брака

Някои "здравословни“ храни тайно саботират тялото ви

Някои "здравословни“ храни тайно саботират тялото ви

Любопитно Преди 1 час

Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания

Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания

Свят Преди 1 час

Най-тежко засегнати са районите около Гранада и Малага

АЕЦ "Запорожие"

Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

Свят Преди 1 час

Рафаел Гроси, ръководителят на ядрения надзорен орган на ООН – Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заяви, че ремонтите на електропроводите в близост до Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) са започнали, след като агенцията е договорила локално прекратяване на огъня в района

Да развиваш бизнес, като развиваш хора. Как МЕТРО България гради работодателска марка „на едро“

Да развиваш бизнес, като развиваш хора. Как МЕТРО България гради работодателска марка „на едро“

Любопитно Преди 2 часа

Равносметка на година, в която ученето, диалогът и смелостта да „вдигнеш ръка“ се превърнаха в култура

Прокурор: Жената на бившия южнокорейски президент е взимала подкупи

Прокурор: Жената на бившия южнокорейски президент е взимала подкупи

Свят Преди 2 часа

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Свят Преди 2 часа

Нетаняху ще се опита да премести фокуса върху Иран по време на петата си среща с Тръмп в САЩ тази година

.

Висока лавинна опасност в Пирин

България Преди 2 часа

Трета степен от пет във високата част на планината, предупреждават от ПСС

Фон дер Лайен: Необходими са железни гаранции за сигурността на Украйна

Фон дер Лайен: Необходими са железни гаранции за сигурността на Украйна

Свят Преди 3 часа

По думите ѝ на срещата Тръмп - Зеленски е постигнат добър напредък

,

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за щети и пострадали автомобили

България Преди 3 часа

Общината може да обезщети собствениците на увредени коли, докато екипите продължават разчистването на паднали дървета

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

България Преди 3 часа

В оставащите 2 работни дни можем да сменим личните си документи и по сегашните, по-ниски цени

,

16 души загинаха при пожар в старчески дом в Индонезия

Свят Преди 3 часа

Властите са успели да евакуират 12 души

Всичко от днес

От мрежата

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg
1

Странен феномен на плажа Копакабана

sinoptik.bg
1

Етна "поздрави" за Коледа

sinoptik.bg

Когато връзката носи лекота

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Козирог: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Спасяват наш легендарен клуб

Gong.bg

Гласувай за Betano Играч на кръга! Избери най-добрия в Англия

Gong.bg

2 години и половина затвор за причинилия катастрофата, в която загина Божидара, семейството ще търси справедливост в Страсбург

Nova.bg

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за сериозни материални щети и потрошени автомобили

Nova.bg