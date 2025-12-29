Китай предупреди „външните сили“ да не подкрепят Тайван

К итай отправи предупреждение към „външни сили“, подкрепящи Тайван, след като започна учения с бойна стрелба около острова, които според него ще симулират блокада на ключовите му пристанища.

Пекин претендира, че Тайван е част от суверенната му територия и отказва да изключи използването на военни действия за завладяване на островната демокрация.

Говорителят на външното министерство Лин Джиан, че всякакви опити да се попречи на обединението на Тайван с континенталната част на Китай са „обречени на провал“, предаде АФП.

Демонстрацията на сила тази седмица следва серия от големи продажби на оръжие на Тайпе от страна на САЩ, основният поддръжник на Тайван в областта на сигурността.

„Външните сили, които се опитват да използват Тайван, за да сдържат Китай, и да въоръжат Тайван, само ще окуражат арогантността на привържениците на независимостта и ще тласнат Тайванския пролив в опасна ситуация на предстояща война“, каза Лин.

„Всякакви зловещи планове за възпрепятстване на обединението на Китай са обречени на провал“, заключи той.