J-35A: Китайският съперник на американския изтребител F-35 е заснет във въздуха

К итайският изтребител от пето поколение J-35A вече се използва от армията на Пекин, сочат снимки, разпространени в социалните мрежи. Новините идват в момент, когато САЩ пренасочват стратегическото си внимание към Индо-Тихоокеанския регион и евентуалните военни планове на Китай спрямо Тайван.

Защо това е важно?

Китай инвестира значителни ресурси в мащабна военна модернизация, включително бързото разрастване на своите военновъздушни сили. Според високопоставен представител на американската отбрана, китайските ВВС "бързо се доближават до стандартите на САЩ", като комбинират модернизирани бойни флоти с иновативни дрон технологии.

Какво знаем до момента?

Нови изображения, широко разпространени онлайн, показват стелт изтребителя J-35A, макар автентичността им все още да не е потвърдена от независими източници. Китай официално представи J-35A по време на голямо авиационно изложение през ноември 2024 г. Това е военноморски модел, проектиран за излитане и кацане от самолетоносачи.

🚨⚡️China just rewrote the rules of air dominance.



The J-35A stunned the world, roaring through the sky with glowing Mach rings—powered by the new WS-21 engine.



The world’s most powerful jet engine is now Chinese. pic.twitter.com/H4k8JULhkP