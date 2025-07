Британски изтребител F-35B заседна на индийско летище за седмици

С ъвременен британски изтребител от най-ново поколение, заседнал на летище в Индия вече близо три седмици, предизвика любопитство и повдигна въпроси относно начина, по който такъв модерен самолет може да остане блокиран за дни в чужда страна, предаде ВВС.

F-35B кацна на летище Тируванантапурам в южния щат Керала на 14 юни. Самолетът беше отклонен там заради лоши метеорологични условия по време на полет в Индийския океан и не успя да се върне на HMS Prince of Wales, водещият превозвач на Кралския флот. Той кацна безопасно, но оттогава е развил технически проблем и не може да се върне на превозвача.

След кацането на самолета инженери от HMS Prince of Wales оцениха състоянието му, но досега гостуващите екипи не успяха да го ремонтират. В четвъртък британската Върховна комисия заяви в изявление за BBC:

