Доклад: Китайски студенти са били инструктирани да шпионират свои състуденти във Великобритания

К итайски студенти, обучаващи се във Великобритания, са подложени на натиск да шпионират състудентите си, с цел потискане на дискусии по теми, чувствителни за китайското правителство, се посочва в нов доклад, пише BBC.

Проучване на изследователския център UK-China Transparency (UKCT), проведено сред академици, занимаващи се с китайски изследвания, подчертава и сведения за китайски правителствени служители, които предупреждават университетските преподаватели да избягват обсъждането на определени теми в учебните си занятия.

Тези разкрития се появяват само дни след влизането в сила на нов закон, който задължава университетите да поемат по-голяма отговорност за гарантиране на академичната свобода и свободата на словото.

Китайското посолство в Лондон определи доклада като „неоснователен и абсурден“, заявявайки, че Китай зачита свободата на словото както във Великобритания, така и в международен план.

Регулаторният орган Office for Students (OfS) заявява, че свободата на словото и академичната свобода са „фундаментални“ ценности за висшето образование.

