Китай отново забрани вноса на японски морски дарове

К итай ще спре вноса на японски морски дарове, съобщиха японските медии, в момент, когато двете страни са в разгара на дипломатически спор след изказвания на японската премиерка Санае Такаичи за Тайван, предадоха Киодо и Франс прес.

Пекин възобнови неотдавна закупуването на тези продукти. Предишната забрана беше наложена, след като Япония започна да изхвърля отпадни води от повредената атомна електроцентрала във Фукушима през 2023 г.

Източник: IStock

Дипломатическата криза между Китай и Япония възникна в резултат на изказвания на японската премиерка Санае Такаичи. На 7 ноември тя заяви, че евентуално въоръжено нападение срещу Тайван би могло да оправдае изпращането на японски войници за защита на острова.

Тези изявления се считат за провокация от страна на Пекин, който счита, че Тайван е част от неговата територия.

Миналата седмица Китай повика японския посланик, за да изрази протест, и посъветва своите граждани да не пътуват до Япония, а тези, които учат там, да бъдат предпазливи. Излизането на два японски филма в Китай също беше отложено след изявленията на Такаичи.

Над 700 японски компании са засегнати от китайската забрана за внос на морски дарове

Японските медии се позовават на анонимни правителствени източници. По-късно правителствен източник потвърди, че Пекин е информирал Токио за въвеждането на забраната.

През 2023 г. пратките за континентален Китай са съставлявали само 15,6% от износа на японски морски дарове, спрямо 22,5% през 2022 г.