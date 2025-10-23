Китай ще купи 20 руски Ил-78, цел - световна военна сила?

Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия

К итай може да планира закупуването на близо две дузини руски самолети-цистерни Ил-78, според документ, за който се твърди, че е изтекъл от руския държавен военен концерн "Ростех".

Източник: БТА

Защо това е важно

Ако информацията се потвърди, поръчката вероятно цели да подсили малкия флот от самолети за въздушно зареждане на Китай, докато страната увеличава производството на свои собствени танкери, за да отговори на нуждите на бързо модернизиращите се Военновъздушни сили на Народоосвободителната армия.

Президентът Си Цзинпин си е поставил за цел Китай да изгради "световна военна сила" до средата на века.

Достатъчно количество самолети Ил-78, представени през 1984 г. като първия съветски самолет, създаден специално за презареждане във въздуха, биха позволили на Пекин да поддържа по-дълги въздушни операции, включително в потенциални горещи точки като Южнокитайско море, Тайван и западната част на Тихия океан.

Какво е известно

В началото на октомври хакерската група Black Mirror публикува първа партида от над 300 документа, които, по думите ѝ, са били изтеглени от системите на "Ростех", държавната компания, която контролира производителя на самолети "Илюшин".

Сред тях имало писмо, датирано от 13 септември 2023 г., в което служител на "Илюшин" иска уточнение относно компонентите за поръчка на 20 самолета Ил-78М-90А за "Клиент 156".

Според авиационния журналист Пьотр Бутовски, който публикува документа в платформата X, "Клиент 156" е именно Китай.

Той посочва, че евентуалната поръчка може да означава, че Пекин е "недоволен" от ограничения капацитет на собствените си самолети-цистерни YY-20, разработени на базата на транспортния самолет Y-20. Китай постепенно изважда от експлоатация по-старите H-6, модифицирани от бомбардировачи.

Екип на Newsweek не е успял независимо да потвърди автентичността на документите.

Реакции

Колин Кох, старши изследовател в Института за изследвания на отбраната и стратегическите въпроси в Сингапур, написа в X:

"Много интересно, ако се потвърди. Може би всички бляскави демонстрации на авиошоуто в Джухай не са нищо повече от показност."

Very interesting if confirmed. Could mean all the glitzy demonstrations at Zhuhai are nothing more than just shows. In Singaporean lingo, we call that "wayang". https://t.co/NVIYoK2Pa4 — Collin Koh 🇸🇬🇺🇦 (@CollinSLKoh) October 17, 2025

Какво следва

Китай традиционно разчита на Русия за по-голямата част от своите оръжейни доставки, 68 процента от вноса му на въоръжения между 2009 и 2024 г., според данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS). Страната все още използва руски двигатели и ключови компоненти в редица свои бойни самолети, произведени в страната.

Ако сделката се окаже реална, тя би подсилила амбициите на Китай да разшири радиуса на действие на своята авиация от Източна Азия до открития Тихи океан.