Свят

200 години по-късно: Дъщерята на президент Монро ще бъде погребана до баща си във Вирджиния

Елиза Монро Хей умира на 53-годишна възраст през 1840 г.

23 октомври 2025, 09:24
Източник: Getty Images

Д ъщерята на бившия президент Джеймс Монро ще бъде погребана във Вирджиния 200 години след смъртта си във Франция. Тя ще почива в същото гробище като баща си -  най-накрая двамата ще се съберат отново два века след като тя остана заседнала във Франция и оставена в немаркиран гроб.

Елиза Монро Хей умира на 53-годишна възраст през 1840 г., докато – без знанието на мнозина от приятелите и семейството си – отчаяно се опитва да намери път обратно в САЩ.

Embed from Getty Images

Две писма, открити в архивите на колежа „Уилям и Мери“, написани от самата Хей, разкриват трагичната ѝ съдба почти 200 години по-късно. Барбара Ворнъдик, пенсионирана учителка и авторка на „Истинската история на Елиза: Първата биография на най-голямата дъщеря на президента Монро“, изкопа прашните писма и се зае да поправи историята на Хей.

Най-голямата дъщеря на петия президент на Америка често е описвана като нарцистична светска дама, избягала в чужбина в търсене на богатство, което очевидно не е можела да си позволи, тъй като е принадлежала към най-влиятелния род в страната. В писмата си обаче Хей моли за помощ, заклинайки получателите си да „я спасят от пълна разруха“.

„Сега съм в беда, с лошо здраве и в чужда страна“, пише Хей в едно писмо от 1839 г. Семейство Монро познава добре Франция – патриархът е служил като неин министър при президента Джордж Вашингтон и отново, когато президентът Томас Джеферсън го изпраща като дипломат в Франция, Великобритания и Испания.

В същото време Хей прекарва голяма част от юношеството си в училище във Франция и дори се сприятелява с бъдещата кралица на Холандия.

По време на президентството на Джеймс Монро съпругата му често е била прекалено болна, за да изпълнява ролята на истинска първа дама, така че Хей се намесва заедно със съпруга си и помага за създаването на образа на първото президентско семейство.

И все пак първата дъщеря започва да предизвиква противоречия, когато планира сватбата на по-малката си сестра Мария. Тя се стреми да ограничи списъка с гости и по този начин да изключи множество политици и дипломати, които явно смятат, че са задължени да получат покана.

„Тази жена е съставена от толкова много велики и малки качества, толкова е пълна с приятни и неприятни качества, толкова е умела и толкова лошо възпитана, има толкова много разум и толкова малко преценка, толкова е горда и толкова зла. Едва ли съм срещала такова съчетание“, казва бъдещата първа дама Луиза Адамс за Хей през 1820 г.

Ворнъдик, впечатлена от отдадеността на Хей към семейството си, е скептична към слуховете, че тя внезапно е решила да се разходи из Европа.

По време на престоя си във Франция Хей пише в последните си писма, че е била измамена и непрекъснато се бори за малки остатъци от наследството на баща си.

След смъртта на Джеймс Монро през 1831 г. имуществото му попада под контрола на съпруга на Мария Монро и зет на Хей, Самюъл Гувърньор, който е и първи братовчед на сестрите. Гувърньор, който никога не се е разбирал с Хей, страда от хронична зависимост от хазарта, установява Ворнъдик. Той дори е бил разследван от федералното правителство за измама, но използва позицията си, за да спре продажбата на президентските документи, които щели да осигурят доходите, на които Хей разчита.

Той се съгласява да продава едва след смъртта на Хей.

Ворнъдик открива, че Хей, въпреки предполагаемата си лоша репутация, е прекарала голяма част от живота си в грижи за другите – включително като импровизиран хоспис за родителите и съпруга си. Собствената ѝ дъщеря, Хортензия, също умира млада, така че Хей поема грижата за трите ѝ внуци.

С всички тези отговорности по грижата за другите голяма част от богатството на първата дъщеря се изчерпва до 1838 г. Здравето ѝ също се влошава и тя няма средства да се грижи за себе си. Затова, според проучването на Ворнъдик, тя отплава за Франция с надеждата, че семейните връзки ще ѝ помогнат.

Вместо това тя умира сама и е погребана в немаркиран гроб в парижкото гробище Пер Лашез.

Гробницата на Хей се е разрушила до такава степен през годините, че френски служители пишат до музея и мемориалната библиотека „Джеймс Монро“ през 2018 г., уведомявайки ги, че скоро ще трябва да ексхумират останките, да ги поставят в костница и да препродадат парцела. Оттам една жена, която познава Ворнъдик като експерт по Хей, ѝ разказва за гробницата и двете започват процеса по репатриране на тленните ѝ останки чрез проекта „Връщане на Елиза у дома“.

„Ако това можеше да се случи на дъщерята на президент, тя да се окаже лишена от наследство и да се окаже беднячка, умираща далеч от дома – знаем, че това се е случвало и на други жени през онази епоха. Това е важен аспект от историята на жените в Америка“, казва Ворнъдик пред „Вашингтон Поуст“.

Хей най-накрая ще бъде погребана подобаващо в Холивудското гробище в Ричмънд на 23 октомври, редом със семейството си.

<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

