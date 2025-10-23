Свят

След смъртта на 29-годишния гросмайстор: Разследват руски шахматист

"Усмивката на Даниел избледня, след като нападките започнаха"

23 октомври 2025, 09:42
След смъртта на 29-годишния гросмайстор: Разследват руски шахматист
Източник: iStock/Getty Images

С ветовната шахматна федерация (Fide) обяви, че разглежда публичните обвинения и нападки  на бившия световен шампион Владимир Крамник срещу Даниел Народитски преди смъртта на американския гросмайстор, предаде ВВС.

Главният изпълнителен директор на Fide Емил Сутовски заяви пред информационната агенция Reuters, че организацията "проучва" предишните коментари на руснака, в които той обвинява Народитски в измама, починал тази седмица на 29-годишна възраст, в измама при онлайн игри.

Преди смъртта си Народитски отрече всякакви нарушения и намекна в последното си излъчване в Twitch, че споровете са му се отразили тежко.

Крамник каза пред Reuters, че не желае да коментира изявлението на Сутовски, заявявайки, че предпочита "да разкаже цялата история".

Семейството на Народитски обяви неочакваната му смърт в изявление, публикувано от неговия клуб, Шахматния център в Шарлот, в понеделник, 20 октомври. Причината за смъртта не беше посочена.

Крамник също така отбеляза в X, че планира да предприеме правни действия срещу "всички, които ме обвиняват несправедливо". Той описа смъртта на Народитски като "трагедия", която полицията трябва да разследва, добавяйки: "Готов съм да предоставя цялата необходима информация."

Той допълни, че ще отговори, ако президентът на Fide Аркадий Дворкович направи изявление.

Народитски беше популярен играч, преподавател и коментатор. Той беше водеща фигура в онлайн шаха с стотици хиляди последователи  в платформи като Twitch и YouTube.

Някои видни личности в шахматния свят – включително втория в световната ранглиста Хикару Накамура, бившия световен шампион Магнус Карлсен и индийския гросмайстор Нихал Сарин – осъдиха поведението на Крамник.

Карлсен определи отношението към Народитски като "ужасно", докато Сарин написа в X, че Крамник "трябва да плати за действията си", добавяйки, че покойният Народитски е бил под "огромен натиск" заради обвиненията на своя съперник.

"Огромен натиск и болка"

"Непрестанните, неоснователни обвинения и публични разпити, с които той се сблъска през последните месеци, му причиниха огромен натиск и болка", написа Сарин.

"Това трябва да спре. Когато уважавани фигури разпространяват неоснователни обвинения без отговорност, реални животи биват унищожени."

Той добави: "Усмивката на Даниел избледня, след като нападките започнаха. Всички го видяхме. Шахматният свят загуби една от най-ярките си звезди – човек, който направи играта достъпна за милиони."

Британската професионална шахматистка Йованка Хоуска също приветства разследването на Fide.

Тя заяви пред Габриела Померой от Би Би Си: "Хората не бива да имат право да обвиняват други в измама просто така, без да понесат последствия. Не бива да има съд чрез социалните мрежи, както понякога се случва."

Накамура – близък приятел на Народитски – също критикува Крамник за поведението му, докато стриймърът Немо Жоу определи ситуацията като "неприемлива" и призова Fide да предприеме действия.

Федерацията изрази съболезнования на семейството на Народитски , заявявайки, че ще го удостои със специална награда.

Руснакът, който е обвинявал и други играчи в измама, допълни в X: "Без съмнение, тази скорошна трагедия трябва да бъде разследвана от полицията, тъй като има твърде много големи финансови интереси, за да сме сигурни, че става въпрос просто за инцидент. Готов съм да предоставя цялата необходима информация."

Бившият световен шампион до 12 години Народитски, чиито родители бяха еврейски имигранти от Съветския съюз, завърши девети на световното първенство по блиц миналата година.

Шахматният център в Шарлот го описа като "ценен член на шахматната общност, уважаван и обичан от фенове и играчи по целия свят".

Народитски беше известен със своя шахматен канал в YouTube, който включваше видео уроци и излъчвания на живо срещу съперници, и вдъхнови стотици хиляди хора по света да играят шах.

Каналът на Народитски имаше близо 500 000 абонати, докато стриймът му в Twitch събра 340 000 последователи.

Феновете хвалеха неговите прозрения и страст, а Международната шахматна федерация заяви, че той е изиграл "ключова роля в популяризирането на шахматното съдържание онлайн".

Източник: BBC    
Даниел Народицки Владимир Крамник ФИДЕ Шахмат Обвинения за измама Смърт Онлайн шах Психологически натиск Гросмайстор Разследване
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

