Свят

Мощен взрив разтърси руски завод, има жертви и ранени

Той се намира в град Копейск в района на планината Урал

23 октомври 2025, 06:44
Мощен взрив разтърси руски завод, има жертви и ранени
Източник: iStock photos/Getty images

Н ай-малко девет души загинаха, а петима бяха ранени при взрив в руския град Копейск в района на планината Урал, предаде ТАСС, като се позова на губернатора на Челябинска област Алексей Текслер.

Според някои съобщения във фабриката е влетял дрон, но засега информацията не може да бъде потвърдена.

В поста си в Telegram Текслер не уточни за какъв завод става дума, но по данни на местни медии там се произвеждат боеприпаси за руската армия.

Копейск е на около 2000 км от Украйна и се намира близо до границата на Русия с Казахстан.

След руското нахлуване в Украйна през 2022 г. Киев все повече започна да използва дронове, за да нанася удари по заводи и енегийни съоръжения в съседната страна, отбелязва ДПА.

Украинското разузнаване, от своя страна, извършва саботажни акции в руските оръжейни предприятия.

Източник: Владимир Сахатчиев/БТА    
Русия завод взрив
Последвайте ни
До 23° днес - голяма промяна носи дъжд и силен вятър

До 23° днес - голяма промяна носи дъжд и силен вятър

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

ЕС въвежда нови правила за шофьорски книжки: Ето промените

ЕС въвежда нови правила за шофьорски книжки: Ето промените

Мощен взрив разтърси руски завод, има жертви и ранени

Мощен взрив разтърси руски завод, има жертви и ранени

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 23 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Японското ходене: Лесният начин да подобрите здравето и сърцето си

Японското ходене: Лесният начин да подобрите здравето и сърцето си

Свят Преди 20 минути

Възрастни хора, практикували японско ходене в продължение на пет месеца, демонстрирали подобрения в кръвното налягане в покой

<p>Гледат на втора инстанция изменението на мярката на&nbsp;Никола Барбутов</p>

Гледат на втора инстанция изменението на мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

България Преди 26 минути

Той е обвинен в участие в организирана престъпна група за подкупи

Квантовият компютър на Google е 13 000 пъти по-бърз

Квантовият компютър на Google е 13 000 пъти по-бърз

Технологии Преди 1 час

В сравнение с настоящите най-бързи суперкомпютри

Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother

Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 8 часа

Това се случи по време на новата седмична мисия, озаглавена “Апокалипсис”

Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в “Игри на волята”

Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Борбеният Траян изведе Лечителите до категорична победа

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Свят Преди 9 часа

Думите на Шикорски дойдоха на фона на нов дипломатически спор между Варшава и Будапеща

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 9 часа

Пакетът включва забрана за внос на втечнен природен газ от Русия до 2027 г.

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Свят Преди 10 часа

Унгария е успяла да изключи от пакета всички мерки, които "биха противоречали на националния интерес"

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС

България Преди 10 часа

При гласуването 10 народни представители бяха "за", един - "против" и четирима се въздържаха

Картата за градския транспорт в София става дигитална

Картата за градския транспорт в София става дигитална

България Преди 10 часа

Според експерти, това е правилна, но закъсняла стъпка в модернизацията на градския ни транспорт

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

България Преди 11 часа

Предвижда се топлоподаването да бъде преустановено от 24 октомври

Наградиха със "Сахаров" арестувани журналисти от Грузия

Наградиха със "Сахаров" арестувани журналисти от Грузия

Свят Преди 12 часа

Анджей Почобут и Мзия Амаглобели в момента са в затвора

Съквартирантите отварят Кутията на Пандора в Big Brother

Съквартирантите отварят Кутията на Пандора в Big Brother

Любопитно Преди 12 часа

Ще напусне ли Къщата провокативният Цецо?

Зеленски: Предложението на Тръмп е "добър компромис"

Зеленски: Предложението на Тръмп е "добър компромис"

Свят Преди 13 часа

Украйна се стреми през следващата година да придобие шведски изтребители "Грипен"

Сблъсък на умовете определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Сблъсък на умовете определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 13 часа

Новото попълнение Радостина дебютира за Завоевателите

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"

Свят Преди 13 часа

Киър Стармър посрещна лично българския премиер

Всичко от днес

От мрежата

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 23 октомври, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 23 октомври, четвъртък

Edna.bg

Пореден играч на ЦСКА се контузи

Gong.bg

Дерой Дуарте за неописуемите емоции и тайната на класирането на Кабо Верде на Мондиала

Gong.bg

Слънчев и топъл четвъртък, студент фронт носи бури с градушки в петък

Nova.bg

Тройното убийство в Люляково: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си

Nova.bg