Тръмп: Русия отиде при "най-дълбокия, най-мрачен Китай"

"Изглежда, че изгубихме Индия и Русия", написа Тръмп

5 септември 2025, 14:29
Тръмп: Русия отиде при "най-дълбокия, най-мрачен Китай"
Източник: БТА/AP

А мериканският президент Донлд Тръмп заяви днес, че САЩ, изглежда, "са изгубили" Русия и Индия, които са отишли в лагера на Китай след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин тази седмица, предаде Ройтерс.

По време на форума лидерите на двете страни - президентът Владимир Путин и министър-председателят Нарендра Моди, бяха редом до китайския лидер Си Цзинпин.

"Изглежда, изгубихме Индия и Русия от най-дълбокия, най-мрачен Китай. Нека имат дълго и процъфтяващо бъдеще заедно!", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл".

 Наблюденията на Доналд Тръмп за променящите се глобални съюзи не са нови, но те продължават да оформят международната политика. Още през първия си мандат Тръмп проявяваше подчертан интерес към преките отношения с големите световни сили, включително Русия и Китай.

През ноември 2017 г., по време на посещение в Пекин, американският президент сключи търговски споразумения на стойност над 250 милиарда долара с китайския си колега Си Дзинпин. Тогава Тръмп дори заяви, че не обвинява Китай за търговския излишък със САЩ, а по-скоро предишните американски администрации.

В същия период той подчерта и важната роля на Китай и Русия за обуздаване на ядрената програма на Северна Корея, провеждайки среща и с руския президент Владимир Путин във Виетнам.С течение на времето фокусът на Тръмп се разшири и върху други стратегически въпроси.

През февруари 2025 г. той обяви намеренията си да започне разговори за ядрено разоръжаване с Русия и Китай, надявайки се трите страни да намалят наполовина огромните си бюджети за отбрана.

През юни 2025 г. САЩ и Китай дори подписаха търговска сделка, чиито подробности останаха до голяма степен неразкрити, след серия от преговори в Женева и Лондон.На фона на тези променящи се динамики, Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) се утвърди като ключова платформа за сътрудничество между Русия, Китай и Индия.

Неотдавнашната среща на върха на ШОС в Тянцзин, където руският президент Владимир Путин и индийският министър-председател Нарендра Моди бяха редом до китайския лидер Си Дзинпин, предизвика остра реакция от страна на Доналд Тръмп. 

Източник: БТА, Иво Тасев    
Доналд Тръмп САЩ Русия Индия Китай ШОС Владимир Путин Нарендра Моди Си Цзинпин Международни отношения
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Зеленски отговори на Путин за Москва
Зеленски отговори на Путин за Москва

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
