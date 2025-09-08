Срив на търговията между Китай и Русия, какво става

И зносът на Китай за Русия, изчислен в юани, рязко намалява от февруари насам. Вносът също се понижава значително – с двуцифрен процент, предава „Киев Индипендънт“.

Новината идва малко след посещението на руския президент Владимир Путин в Пекин, където той присъства на военен парад и голяма регионална среща за сигурност. По време на визитата си Путин проведе разговори с китайския си колега Си Дзинпин за задълбочаване на китайско-руското сътрудничество.

През август износът на Китай за Русия е спаднал с 16,4% на годишна база – най-сериозният спад за последните пет месеца и продължение на понижението от 8,6% през юли, отбелязвайки пети пореден месец на понижение. Вносът също бележи срив – 17,8%.

За първите осем месеца на годината китайският износ към Русия е намалял с 8,8%, а вносът – с 8,2%. Двустранният стокообмен за периода възлиза на 1,03 трилиона юана (145 млрд. долара).

Въпреки това Китай остава ключова икономическа опора за Русия, като продължава да купува руски петрол и да доставя технологии с двойно предназначение.

По време на визитата на Путин в Китай, на 2 септември, руската държавна енергийна компания „Газпром“ и китайската CNPC подписаха обвързващо споразумение за напредъка по проекта „Силата на Сибир 2“ – газопровод, който ще доставя природен газ от находищата в Ямал до Китай през Монголия за срок от 30 години.

Москва и Пекин също се договориха да увеличат доставките по действащия газопровод „Силата на Сибир“ от 38 на 44 милиарда кубически метра годишно.