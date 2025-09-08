Свят

Срив на търговията между Китай и Русия, какво става

Двустранният стокообмен възлиза на 145 млрд. долара от началото на годината

8 септември 2025, 19:50
Срив на търговията между Китай и Русия, какво става
Източник: istock/Getty Images

И зносът на Китай за Русия, изчислен в юани, рязко намалява от февруари насам. Вносът също се понижава значително – с двуцифрен процент, предава „Киев Индипендънт“. 

Новината идва малко след посещението на руския президент Владимир Путин в Пекин, където той присъства на военен парад и голяма регионална среща за сигурност. По време на визитата си Путин проведе разговори с китайския си колега Си Дзинпин за задълбочаване на китайско-руското сътрудничество.

През август износът на Китай за Русия е спаднал с 16,4% на годишна база – най-сериозният спад за последните пет месеца и продължение на понижението от 8,6% през юли, отбелязвайки пети пореден месец на понижение. Вносът също бележи срив – 17,8%. 

Тръмп: Русия отиде при "най-дълбокия, най-мрачен Китай"

За първите осем месеца на годината китайският износ към Русия е намалял с 8,8%, а вносът – с 8,2%. Двустранният стокообмен за периода възлиза на 1,03 трилиона юана (145 млрд. долара).

Въпреки това Китай остава ключова икономическа опора за Русия, като продължава да купува руски петрол и да доставя технологии с двойно предназначение.

По време на визитата на Путин в Китай, на 2 септември, руската държавна енергийна компания „Газпром“ и китайската CNPC подписаха обвързващо споразумение за напредъка по проекта „Силата на Сибир 2“ – газопровод, който ще доставя природен газ от находищата в Ямал до Китай през Монголия за срок от 30 години.

Путин: Отношенията между Русия и Китай достигнаха безпрецедентно равнище

Москва и Пекин също се договориха да увеличат доставките по действащия газопровод „Силата на Сибир“ от 38 на 44 милиарда кубически метра годишно.

Източник: БГНЕС    
Китай Русия търговия
Правителството на Франция падна

Правителството на Франция падна

Желязков отговори на Радев за

Желязков отговори на Радев за "дерибеите"

Срив на търговията между Китай и Русия, какво става

Срив на търговията между Китай и Русия, какво става

Задържаните за побоя над полицейски шеф, с нови адвокати

Задържаните за побоя над полицейски шеф, с нови адвокати

190 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

190 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

VW ID.CROSS показва какво да очакваме от серийния модел догодина

VW ID.CROSS показва какво да очакваме от серийния модел догодина

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 1 ден
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 22 часа
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 21 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 1 ден

