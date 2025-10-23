Любопитно

Комфорт в лъжица: Домашна лазаня супа за студените дни

Един от малкото плюсове на студеното мокро време са есенните рецепти

Ния Раденкова Ния Раденкова

23 октомври 2025, 10:16
Комфорт в лъжица: Домашна лазаня супа за студените дни
Източник: iStock

С настъпването на есента, която някои сутрини си е чиста зима, всеки търси начин да се сгрее. Меки пуловери, ароматни кафета или някой и друг стар филм, който да помогне да се романтизира обективно казаното ужасно време ( като вечните класики на Тим Бъртън или всичко със Сандра Бълок). Друг вариант за добро есенно настроение са топли засищащи рецепти, придаващи уют – можем да си го позволим, все пак отдавна отмина сезонът, в който може да ни видят по бански.

Социалните мрежи гръмнаха с всякакви вариации на супи, които не са нито здравословни, нито диетични, но за сметка на това изглеждат като втечнена есен. Един личен фаворит е така наречената лазаня супа.

При комбинация на няколко рецепти, някои лесни, други отнемащи два часа безценно извънработно време, се стига до среден вариант – подготовка около 15 минути, готвене в една тенджера за около час и резултат, който свършва за 10-та от това време.

Голям плюс е и използването само на една голяма тенджера, като чугунените холандски тенджери, които превзеха колективното съзнание на обществото, наистина са много удобни и подходящи за такъв тип рецепти ( а и за правене на хляб). 

Съставки за 4 порции:
Смес свинска и говежда кайма, 500 гр
200 гр лук (една голяма глава)
4/5 скилидки чесън
2 с.л Зехтин/ Гроздово олио 
200 гр кори за лазаня
2 с.л доматена паста
4 чаши бульон (пилешки или телешки)
500 мл пасирани домати
100 гр рикота
30 гр моцарела
15 гр пармезан 
1.5 ч.л. черен пипер, 1 чл. Червен пипер, 1 чл риган и щипка сух босилек, (сол по вкус)

Кои са 20-те най-вкусни супи по света
20 снимки
супа
супа
пилешка супа
супа от тиквички

Рецепта:

1. Загрейте мазнината в чугунената тенджера на висока температура и след няколко минути добавете каймата със сол и пипер. Раздробете я с шпатула и дръжте температурата високо, докато не посивее и хване загар, дори и да закача по дъното (това е допълнителен вкус). 

2. След около 5 минути, добавете в съда и нарязания на ситно лук и чесън, намалете до среден огън и разбърквайте интензивно още 3/4 минути, докато зеленчуците не станат прозрачни.

3.Добавете бульона, пасираните домати, и ако искате по-течна супа, още 1 или 2 чаши вода по избор. Изсипете и подправките. 

4.След като закъкри, намалете температурата още малко и оставете за 30 минути. 

5.Вземете корите за лазаня и ги начупете, при желание спазвайте някаква симетрия. А ако не можете да намерите кори – всякаква паста върши работа. Оставете супата на котлона за последни 10 мин, докато омекнат корите.

6. Сервирайте с топка от смесените сирена и пресен босилек.

Приятен апетит! 

Автор: Ния Раденкова
есенни рецепти супа лазаня уютна храна лесна рецепта кайма чугунена тенджера пасирани домати кори за лазаня топла супа бърза вечеря
Последвайте ни
Народното събрание прие повторно върнатите от Радев промени в Закона за ДАНС

Народното събрание прие повторно върнатите от Радев промени в Закона за ДАНС

Краят на кралското семейство? Новият скандал с принц Андрю заплашва бъдещето на монархията

Краят на кралското семейство? Новият скандал с принц Андрю заплашва бъдещето на монархията

Два трамвая се удариха на гара

Два трамвая се удариха на гара "Подуяне" в София (СНИМКИ)

Тръмп отмени срещата с Путин

Тръмп отмени срещата с Путин

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Volkswagen спира производството на Golf заради недостига на чипове

Volkswagen спира производството на Golf заради недостига на чипове

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Гробницата на Тутанкамон може да се <span style="color:#ff0000;">срути </span>във всеки момент</p>

Археолози предупреждават: Гробницата на Тутанкамон е пред срутване

Свят Преди 8 минути

В ново проучване археолози от Университета в Кайро установиха, че в гробницата се е образувала пукнатина

<p><span style="color:#ff0000;"><strong>$250 млн.</strong></span> ще струва балната зала на Тръмп в Белия дом</p>

Тръмп разрушава част от Белия дом за грандиозна бална зала за $250 млн.

Свят Преди 24 минути

Той увери, че "след консултации с най-добрите архитекти по света", най-доброто решение е "пълното разрушаване" на това крило

<p>Експерти за новия браузър на OpenAI:&nbsp;<strong>Примитивен, тромав, като дете</strong></p>

Експерти за новия браузър на OpenAI: Примитивен, тромав, като 12-годишно дете

Свят Преди 33 минути

Задълбочава ли се войната на браузърите и ще бъде ли детрониран Google?

След бой между ученички в Бургас: Евакуираха цяло училище

След бой между ученички в Бургас: Евакуираха цяло училище

България Преди 34 минути

Дванадесетокласничка напръскала с лютив спрей своя съученичка

<p>Видеото с обиди и заплахи към Саркози зад решетките - трима са задържани&nbsp;</p>

Трима са задържани за смъртните заплахи срещу Никола Саркози

Свят Преди 37 минути

Адвокатът на бившия френски президент заяви, че Саркози е държан в изолирана и специално охранявана зона на затвора

<p>Случаите на респираторни инфекции се увеличават, има ли повод за паника</p>

Кантарджиев: Случаите на респираторни инфекции се увеличават

България Преди 42 минути

По думите му грипът все още не се разпространява масово, но се очаква това да се промени в следващите седмици

<p>САЩ&nbsp;позволи на Украйна да нанася удари по Русия с ракети с голям обсег</p>

Администрацията на Тръмп позволи на Украйна да нанася удари по Русия с ракети с голям обсег

Свят Преди 43 минути

Украйна продължава да нанася удари дълбоко в Русия с домашно произведени дронове и ракети

<p>Eвакуираха мол в София</p>

Eвакуираха мол в София, оказа се учение

България Преди 50 минути

Молът е бил отворен в 10.00 ч., а евакуацията е започнала в 10.04 ч.

<p>Русия наложи глоба на френския колоездач, ето защо</p>

Русия наложи глоба на френския колоездач за незаконно преминаване на границата

Свят Преди 58 минути

Русия поддържа стриктно законодателство, регулиращо влизането и излизането от нейна територия

Катастрофата между Златица и Челопеч: Обвиненият е шофирал с алкохол в кръвта

Катастрофата между Златица и Челопеч: Обвиненият е шофирал с алкохол в кръвта

България Преди 1 час

При инцидента загина 23-годишен мъж от село Антон

Марко Рубио: САЩ все още имат желание за среща с Русия въпреки санкциите

Марко Рубио: САЩ все още имат желание за среща с Русия въпреки санкциите

Свят Преди 1 час

Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна

<p>След смъртта на 29-годишния гросмайстор: Разследват руснак</p>

След смъртта на 29-годишния гросмайстор: Разследват руски шахматист

Свят Преди 1 час

"Усмивката на Даниел избледня, след като нападките започнаха"

Тухли паднаха върху 11-годишно дете в село край Несебър

Тухли паднаха върху 11-годишно дете в село край Несебър

България Преди 1 час

То е с фрактура на десния крак, настанено е в болницата в Бургас

<p>Путин не беше &quot;нито честен, нито откровен&quot; с Тръмп</p>

Скот Бесънт: Путин не беше "нито честен, нито откровен" с Тръмп

Свят Преди 1 час

Американският президент е "разочарован от настоящото състояние на преговорите" за войната в Украйна

200 години по-късно: Дъщерята на президент Монро ще бъде погребана до баща си във Вирджиния

200 години по-късно: Дъщерята на президент Монро ще бъде погребана до баща си във Вирджиния

Свят Преди 1 час

Елиза Монро Хей умира на 53-годишна възраст през 1840 г.

Това ще бъде "контрапродуктивно": Рубио предупреди за примирието в Газа

Това ще бъде "контрапродуктивно": Рубио предупреди за примирието в Газа

Свят Преди 1 час

"Мисля, че Доналд Тръмп се е уверил, че това не е нещо, което можем да подкрепим в момента", заяви Рубио

Всичко от днес

От мрежата

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Най-добрият съвет, който Тейлър Суифт е дала на Селена Гомес

Edna.bg

Гала празнува първия рожден ден на внучката си (СНИМКИ)

Edna.bg

Куртоа с юбилеен мач за Реал Мадрид, вече е в топ 4 по "чисти" мрежи

Gong.bg

Лигата на конференциите предлага любопитни двубои

Gong.bg

След бой между ученички: Евакуираха цяло училище в Бургас

Nova.bg

Тухлен зид се срути върху дете в Бургаско

Nova.bg