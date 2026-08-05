Китай налага санкции срещу САЩ

М инистерството на търговията на Китай обяви днес санкции срещу седем американски организации в отговор на наложените наскоро от САЩ ограничения за китайски компании, предаде "Ройтерс".

Китайското министерство е започнало разследване, свързано с въпроси на националната сигурност във връзка с вноса на печатарско и копирно оборудване, и е засилило контрола върху износа за САЩ на дронове и свързани с тях технологии.

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Износът на „дронове, техните основни компоненти и свързаните с тях технологии“ за САЩ ще бъде под „строг контрол за всеки отделен случай“, посочи китайското Министерство на търговията.

Припомняме, че Министерството на вътрешната сигурност на САЩ обяви в петък включването на 43 китайски компании в списъка на предприятията, чиито стоки се считат за произведени с принудителен труд и по правило не могат да бъдат внасяни на американския пазар.

От понеделник продукцията на тези компании се счита за произведена с принудителен труд и няма да може да бъде внасяна в САЩ, освен ако вносителите не представят доказателства за обратното.

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С разширяването на американския списък броят на засегнатите предприятия нараства от 144 на 187, което е най-голямото му увеличение от въвеждането му през юни 2022 г. Засегнати са компании от електронната, фармацевтичната и памучната промишленост.