Китай иска да оглави Световната здравна организация

К итай издигна кандидатурата на Сун Ли - висша служителка в неговата система за здравеопазване - за поста генерален директор на Световната здравна организация (СЗО), съобщи днес китайското външно министерство, цитирано от "Ройтерс".

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Министерството потвърди по този начин предишна информация на "Ройтерс", че Пекин ще предложи Сун Ли за приемник на настоящия генерален секретар на организацията Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Пекин се надява, че ако кандидатът на Китай бъде избран, това ще даде възможност на страната да играе по-активна роля в подобряването на здравното състояние и благополучието на цялото човечество, каза пред журналисти говорителката на министерството Мао Нин.