Китай отпуска 500 милиона долара на СЗО

К итай ще отпусне отпусне 500 милиона долара на Световната здравна организация (СЗО) през следващите пет години, заяви днес китайският вицепремиер Лю Гочжун, цитиран от Ройтерс.

На заседание на Световната здравна асамблея в Женева той обеща подкрепата на Китай за СЗО, която бе разтърсена от решението на президента на САЩ Доналд Тръмп страната му да напусне организацията, която ще доведе до рязко съкращаване на нейното финансиране.

"В момента светът е изправен пред последиците от едностранния подход и силовите политики, които поставят сериозни предизвикателства пред глобалната здравна сигурност... Многостранният подход е сигурен начин за справяне с трудностите", заяви пред делегатите Лю Гочжун.

По-рано днес генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус обяви, че одобреният международен договор за подобряване на готовността при пандемии е "победа за общественото здраве", отбелязва Ройтерс.

Членовете на СЗО приеха правно обвързващото дългоочаквано споразумение за това как да се подготвят за бъдещи пандемии.

"Споразумението е победа за общественото здраве, науката и многостранните действия. То ще ни гарантира, че заедно ще можем по-добре да защитим света от бъдещо заплахи от пандемии", заяви Гебрейесус.

