Президентът на Тайван потвърди готовността си да преговаря с Китай

Т айван иска мир и диалог с Китай, тъй като в една война няма да има победител, но властите в Тайпе трябва да продължат да укрепват отбраната на острова, заяви днес президентът на Тайван Уилям Лай по случай навършването на една година от встъпването му в длъжност, предаде Ройтерс.

(Във видеото: Изостря се напрежението между Китай и Тайван)

Китай нарича Лай "сепаратист“ и отхвърля предложения му за преговори. Лай на свой ред отхвърля претенциите на Китай за суверенитет над острова, заявявайки, че само народът на Тайван може да решава бъдещето си.

Говорител на правителството в Тайпе заяви миналата седмица, че Тайван не може да изключи възможността Китай да направи военни учения в близост до острова, които да съвпаднат с годишнината.

В разговор с репортери Лай посочи, че народът на Тайван обича мира.

