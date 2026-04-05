Свят

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Китай и Русия са близки икономически и политически партньори, като отношенията им се задълбочиха още повече след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

5 април 2026, 19:23
Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток
К итайският външен министър Ван Йи заяви пред руския си колега Сергей Лавров, че Пекин е готов да работи съвместно за „деескалация“ на войната в Близкия изток.

В телефонен разговор с Лавров, проведен по негова инициатива, Ван Йи подчерта, че „Китай и Русия трябва да отстояват справедливостта по ключови принципни въпроси“, съобщи агенция Синхуа.

Ван отбеляза, че „ситуацията в Близкия изток продължава да се влошава и бойните действия ескалират“.

Той също така повтори призива на Китай за „незабавно прекратяване на огъня“ след конфликта, предизвикан от американско-израелските удари срещу Иран, започнали на 28 февруари.

„Китай е готов да продължи сътрудничеството с Русия в Съвета за сигурност на ООН, да поддържа активна комуникация по важни въпроси и да полага усилия за деескалация и запазване на регионалния и глобалния мир“, каза китайският топ дипломат.

Китай и Русия са близки икономически и политически партньори, като отношенията им се задълбочиха още повече след руската инвазия в Украйна през 2022 г. 

Източник: БГНЕС    
Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа, за да сключи споразумение
Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа, за да сключи споразумение

Домашен питбул нахапа две деца в Бургас
Домашен питбул нахапа две деца в Бургас

Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток
Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток

САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им
САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Свят Преди 7 часа

"Украйна от години работи за прекъсване на (руските) газови доставки за Европа", каза унгарският премиер

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 7 часа

Това заяви началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир

,

Северна Македония намали акцизите на горивата

Свят Преди 11 часа

Решението беше обявено на пресконференция от премиера Християн Мицкоски

.

Десетки мигранти са в неизвестност след корабокрушение в Средиземно море

Свят Преди 11 часа

От началото на 2026 г. най-малко 683 мигранти са загинали или са в неизвестност при опити да прекосят морето

Сбогом на Малдивите и Венеция? Учените посочиха кои легендарни дестинации губим завинаги

Сбогом на Малдивите и Венеция? Учените посочиха кои легендарни дестинации губим завинаги

Любопитно Преди 12 часа

Учени предупреждават, че много легендарни места ще изчезнат завинаги

.

Кралското семейство се събра в Уиндзор за Великден, бившият принц Андрю остана в сянка

Любопитно Преди 12 часа

Крал Чарлз III и принцеса Кейт присъстваха на традиционната литургия в параклиса „Сейнт Джордж“, докато скандалите около по-малкия брат на монарха доведоха до неговото отсъствие

Зеленски: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за израелски енергийни обекти

Зеленски: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за израелски енергийни обекти

Свят Преди 13 часа

Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на 5 април – поредното от серия украински твърдения, че Москва оказва военна подкрепа на Техеран

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

Свят Преди 13 часа

Американският президент предупреди Иран, че страната ще се превърне в „ад“, ако не отвори Ормузкия проток, и обяви предстоящи удари по цивилни обекти

Атанас Запрянов: Самостоятелната отбрана е непосилна за България

Атанас Запрянов: Самостоятелната отбрана е непосилна за България

България Преди 13 часа

Военният министър подчерта, че сигурността на страната е гарантирана чрез НАТО

Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

Свят Преди 14 часа

Унгарският премиер заяви, че президентът на Сърбия Александър Вучич го е информирал в телефонен разговор

Сикрет Сървис разследва стрелба до Белия дом

Сикрет Сървис разследва стрелба до Белия дом

Свят Преди 14 часа

След "обстойно претърсване на парка и околността" не е бил открит заподозрян, се посочва в изявлението

Автобус пламна в движение в центъра на Пловдив

Автобус пламна в движение в центъра на Пловдив

България Преди 15 часа

Причините за инцидента все още се изясняват

Вучич: Открити са взривни вещества край газопровода "Балкански поток"

Вучич: Открити са взривни вещества край газопровода "Балкански поток"

Свят Преди 15 часа

Вучич предупреди за сериозна заплаха за енергийната инфраструктура

Пожар в хоспис в София

Пожар в хоспис в София

България Преди 15 часа

Произшествието е ликвидирано с осем пожарни автомобила

Издирват 79-годишна жена край Казанлък

Издирват 79-годишна жена край Казанлък

България Преди 16 часа

Кметът каза, че няма данни тя да има заболявания

Тръмп с подробности за случая със сваления над Иран американски самолет F-15

Тръмп с подробности за случая със сваления над Иран американски самолет F-15

Свят Преди 17 часа

Изтребителят Ф-15E беше свален над Иран в петък, което предизвика сериозно безпокойство във Вашингтон

