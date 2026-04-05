Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

К итайският външен министър Ван Йи заяви пред руския си колега Сергей Лавров, че Пекин е готов да работи съвместно за „деескалация“ на войната в Близкия изток.

В телефонен разговор с Лавров, проведен по негова инициатива, Ван Йи подчерта, че „Китай и Русия трябва да отстояват справедливостта по ключови принципни въпроси“, съобщи агенция Синхуа.

Ван отбеляза, че „ситуацията в Близкия изток продължава да се влошава и бойните действия ескалират“.

Той също така повтори призива на Китай за „незабавно прекратяване на огъня“ след конфликта, предизвикан от американско-израелските удари срещу Иран, започнали на 28 февруари.

„Китай е готов да продължи сътрудничеството с Русия в Съвета за сигурност на ООН, да поддържа активна комуникация по важни въпроси и да полага усилия за деескалация и запазване на регионалния и глобалния мир“, каза китайският топ дипломат.

Китай и Русия са близки икономически и политически партньори, като отношенията им се задълбочиха още повече след руската инвазия в Украйна през 2022 г.