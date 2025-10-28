Свят

Украйна атакува Москва с дронове за втора поредна нощ

Министерството на отбраната обяви, че неговата противовъздушна отбрана е унищожила тази нощ 17 украински дрона

28 октомври 2025, 09:17
Украйна атакува Москва с дронове за втора поредна нощ
Киев нападна Москва   
Източник: БТА/АР

У крайна е атакувала с дронове руската столица Москва за втора поредна нощ, предадоха Министерството на отбраната на Русия и на московския кмет Сергей Собяни, пише Reuters.

Министерството на отбраната обяви, че неговата противовъздушна отбрана е унищожила тази нощ 17 украински дрона, включително един, летящ над Москва, и 13 над Калужка област, която граничи с Подмосковието.

Кметът Собянин написа в приложението "Телеграм", че на мястото, където е паднал дронът, има екипи на службите за извънредни ситуации.

На този етап няма информация за щети или пострадали хора. Русия рядко дава пълна информация за пораженията от украинските нападения дълбоко в територията си, освен ако не са засегнати граждански обекти или не са пострадали мирни жители, отбелязва Reuters.

Три дрона са били унищожени от руската ПВО в Брянска област, която е гранична с Украйна, допълва руското Министерство на отбраната.

Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщи в "Телеграм", че мирен жител е настанен в болница.

Русия обяви вчера, че е свалила 34 дрона, насочени към Москва, посочва Reuters.

Източник: Иво Тасев/ БТА    
Украйна Русия Москва Дронове Нападения с дронове Противовъздушна отбрана Сергей Собянин Калужка област Брянска област Пострадали
Силно земетресение удари Турция
Силно земетресение удари Турция

Преди 12 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 14 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 12 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 15 часа

