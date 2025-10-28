Свят

Кремъл заплашва с „унищожаване“ на чуждестранни бойци на фронта в Украйна – чужди езици често чувани от руските войски

Кремъл обвинява НАТО и западни разузнавателни служби за активност на фронта и обещава ответни мерки

28 октомври 2025, 13:36
Р уските войски постоянно чуват тези, които се сражават за Украйна на фронтовата линия, да си говорят на чужди езици и Кремъл обеща, че такива бойци ще бъдат "унищожавани", предаде Ройтерс.

Русия отдавна твърди, че военен персонал на НАТО присъства в Украйна и че нейните служби за подслушване са уловили английски и френски език, говорени многократно на фронтовата линия.

Кремъл: Знаехме, че инструктори от НАТО са били в Украйна, преди изтичането на документите

Военният алианс НАТО, воден от САЩ, заявява, че подкрепя Украйна, но не е разположил войници там.

Американските медии съобщават, че американските и водещите европейски разузнавателни агенции имат значително присъствие в Украйна, припомня Ройтерс.

Кремъл твърди, че НАТО е във война с Русия

"Нашите военни чуват чужди езици, те постоянно чуват чужди езици на фронта“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, когато беше попитан за твърденията, че Франция се готви да разположи войници в Украйна. "Така че тези чужденци са там, ние ги унищожаваме. Нашите военни ще продължат да си вършат работата."

НАТО: Русия ескалира напрежението в Украйна

Песков отбеляза, че Русия не може да оцени мирните преговори с Украйна, защото Киев ги е преустановил и не желае да отговаря на въпросите, зададени му от Русия.

Кремъл отчита изявленията на американския президент Доналд Тръмп, призоваващи другите страни да спрат да купуват руски петрол, но партньорите на Москва ще вземат свои собствени решения дали да продължат да купуват нейните енергийни продукти, каза още Песков.

САЩ и НАТО: Русия не изтегля войските си

Всяка страна е заинтересована да придобие стратегически суровини като енергийни ресурси с най-високо качество и на най-конкурентна цена, отбеляза говорителят на Кремъл.

