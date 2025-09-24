Кенийски атлет, пленник в Украйна: „Ще умра, ако ме върнат в Русия“

С ъс сълзи на очи млад кенийски спортист, който сега е в плен в Украйна, моли да не бъде връщан в Русия. „Ще умра там“, казва Еванс Кибет, размахвайки ръце във въздуха към невидимия интервюиращ на видеото, публикувано в сряда от украинска армейска бригада.

36-годишният военнопленник е облечен в червен спортен потник. Знамето на бригадата е закачено зад него.

Амбициозният бегач на дълги разстояния казва, че е бил подмамен да се присъедини към руската армия и отчаяно иска да се прибере у дома, за да види 16-годишната си дъщеря,

В публикация във Facebook, придружаваща видеото, 57-ма отделна мотопехотна бригада заяви, че това е пример за това как Русия се отнася към чуждестранните новобранци, но добави, че той „се е сражавал на страната на врага, така че дали да вярвате на думите и сълзите, зависи от вашата преценка“.

Бригадата заяви, че интервюто е заснето със съгласието на Кибет, но Би Би Си не е потвърдила това. Въпреки че новобранци от чужбина в руската армия не са рядкост, това е рядък случай на пленен чужденец, който говори на видео. Граждани на Сомалия, Сиера Леоне, Того, Куба и Шри Ланка, наред с други, в момента са държани в украински лагери за военнопленници, каза пред Би Би Си Петро Яценко, говорител на Украйна по въпросите на отношението към военнопленниците.

„Повечето от тези хора идват от по-бедни страни и се озовават на руска страна по различни начини. Някои са измамени – обещани са им работни места във фабрики – докато други се присъединяват към войната доброволно. Важно е да се разбере, че много малко са заловени живи; повечето са или убити, или сериозно ранени“, добави той.

В Кения, семейството и приятелите на Кибет са шокирани от видяното.

След тежка въздишка и дълга пауза, братовчедка му Едит Чесой каза пред Би Би Си, че е превъртала видеото отново и отново в главата си. „Толкова съм травмирана. Не спах през нощта. Дори не знам какво да кажа“.

По-малкият брат на Кибет, Исак Кипиего, го описва като „скромен човек и човек с малко думи“, както и като стълб и съветник на останалата част от семейството. Те го познават като човек, отдаден на спорта си.

„Обичам да бягам, обичам да бягам“, казва Кибет в украинското видео. И това може би го е довело до това, без да иска, да стане руски новобранец. Кибет е изградил живота си около леката атлетика, спорт, който е издигнал много кенийци като него от селата до световно признание.

Той е израснал в фермерско семейство от района на планината Елгон в Западна Кения. Кибет е тренирал в Итен, високопланинския град, известен с това, че е издигнал олимпийци и световни шампиони, но в състезателна област никога не е достигнал този статус. Вместо това, той се е състезавал в по-малко известни шосейни състезания на 10 км и полумаратон в Европа и Азия, според семейството и приятелите. „Кибет бяга от дете“, каза по-малкият му брат. „Винаги е бил талантлив. Бягането беше неговият живот.“

Но макар спортът да определяше идентичността му, той не му донесе финансовия пробив, за който копнееше.

Приятели казват, че Кибет е изпитвал финансови затруднения.

През март той помолил партньора си в тренировките, Елиас Киптум, да му помогне да се състезава в Полша, но отборът, който трябваше да отиде, вече беше пълен. „Предполагам, че така се озова в Русия“, каза Киптум пред Би Би Си.

Когато по-късно през годината спортен агент му предложил пътуване до Русия, за да участва в състезания, Кибет се възползвал от възможността. Обажданията на Би Би Си до агента, за да потвърдят това, не са били върнати. „Той беше много развълнуван, когато ми каза, че ще се състезава в Русия“, каза братът на Кибет. „Дори аз се зарадвах за него. Имахме големи очаквания“/

Братовчедка му, г-жа Чесой, която го е придружила до автобусния паркинг на първия етап от пътуването в края на юли, каза, че е носел само „малък куфар“. Кибет казал на семейството си, че ще отсъства само за две седмици.

Във видеото, заснето в Украйна, Кибет казва, че е отишъл в Русия като посетител, а не за „военна работа“. След това, след две седмици, домакинът му го попитал дали би искал да остане по-дълго. „Казах: „Да, но проблемът е, че визата ми е изтекла“. Той каза: „Не, мога да направя нещо за теб“. И след това обещал на Кибет работа.

„Вечерта той дойде с някакви документи, написани на руски. Каза ми: „Това е работата, която искам да свършиш. Не знаех, че е военна работа“.

Кибет казва, че след това е подписал документите и мъжът е взел телефона и паспорта му. „И така всичко се обърка... това подписване съсипа живота ми.“

„Или се биеш, или ще те убием“

Според Кибет, други хора се появили и му казали да се качи в кола. След това карали около седем часа. „Озовах се във военен лагер“, споделя той. Кибет казва, че е бил информиран, че се е записал в армията и че няма избор: „Казаха ми: „Или отиваш да се биеш, или ще те убием“.

Той казва, че е последвала седмица основно обучение, по време на което му е показано как да борави с автоматична пушка. Никой от командирите му не е говорил английски, така че инструкциите са идвали чрез блъскане и жестове.

Кибет настоява, че никога не е участвал в бой и след това, по пътя към това, което е щяла да бъде първата му мисия, е зарязал екипировката си и е избягал, скитайки се два дни през гората близо до Вовчанск в североизточната Харковска област на Украйна.

След това се е приближил до някои украински войници. „Отидох там с вдигнати ръце“, казва той, повтаряйки жеста за камерата. „Казах: „Аз съм кениец, моля ви, не стреляйте“. Всички насочиха оръжията си към мен, но аз им казах да се успокоят. Командирът дойде, вързаха ме. Казах им:

„Не, не съм въоръжен, не искам нищо. Тук съм, за да спася живота си“.

Въпреки че семейството на Кибет е шокирано от видеото, има известно облекчение, че той е в ръцете на украинците. „Чувстваме, че е в малко по-голяма безопасност при тях, отколкото в Русия“, каза брат му, г-н Кипиего.

Семейството моли кенийските власти да се намесят. Висш служител на външното министерство заяви, че правителството следи съобщенията за няколко кенийски граждани, за които се твърди, че са били трафикирани в Русия и сега са държани като военнопленници в Украйна. „Междувременно уверяваме семействата, че нашата мисия в Москва и екипите ни в централата разследват въпроса с цялото си усърдие“, написа Корир Синг'ойи в X.

„Ако правителството на страната му на произход изрази интерес към репатрирането му, Украйна е отворена за преговори за прехвърлянето му у дома“, каза украинският говорител, г-н Яценко.

Говорейки обаче за други военнопленници, той добави, че „повечето африкански държави проявяват малък интерес към връщането на такива граждани и не желаят да ги приемат обратно“.

За Близките на Кибет, единственият им приоритет е неговата безопасност. „Ако е направил грешка, нека му простят. Искаме само той да се върне“, каза брат му.