Свят

Тихановска: Не вярвам, че Путин е отворен за преговори

Тя призова американския президент да работи за установяването на демокрация в страната ѝ

19 октомври 2025, 07:13
Тихановска: Не вярвам, че Путин е отворен за преговори
Източник: БТА

Л идерката на беларуската опозиция в изгнание Светлана Тихановска изрази днес скептицизъм по повод предвидените преговори между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин относно Украйна, в интервю за Франс прес в Амстердам.

Опозиционерката призова американския президент да работи за установяването на демокрация в страната ѝ, чийто авторитарен президент Александър Лукашенко е съюзник на Владимир Путин, като подчерта, че една свободна Беларус е "в интерес" на САЩ.

По повод предстоящата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, които се договориха да се срещнат скоро в Будапеща за преговори по въпроса за войната в Украйна, Тихановска заяви, че не възлага големи надежди на тези разговори.

Лидерът на беларуската опозиция призовава Тръмп да "накаже" диктатора Лукашенко

"Като съседи на Русия знаем, че диктаторите нямат нужда от мир", заяви 43-годишната опозиционерка, която се изказа в Нидерландия в кулоарите на среща на европейските социалисти.

"Ето защо изобщо не вярвам, че Путин е отворен за преговори", допълни тя.

Тихановска към Тръмп: Лукашенко иска да ви заблуди

Миналия месец Беларус, чийто президент се опитва да се сближи с Доналд Тръмп, се съгласи да освободи 52 политически затворници след контакти с американската администрация.

"Разбира се, ние сме изключително благодарни на президента Тръмп за личното му участие в тази хуманитарна операция по освобождаването на политически затворници", заяви  Тихановска, която смята, че Вашингтон не "легитимира" властта на Александър Лукашенко чрез тези контакти. 

"Президентът Тръмп има по-делови подход. Той се нуждае от успехи. Иска да донесе мир в много региони. И ние, разбира се, приветстваме тези усилия", каза тя пред АФП.

Източник:  БТА, Илиян Цвейн    
Светлана Тихановска Доналд Тръмп Владимир Путин Александър Лукашенко Беларус Украйна Преговори Тръмп-Путин Политически затворници Демокрация Беларуска опозиция
