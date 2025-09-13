Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени

К амион се е врязал в религиозно шествие в югозападната част на Индия, убивайки най-малко осем души и ранявайки повече от 20, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии.
Полицията третира случилото се като инцидент. Повечето от жертвите са момчета.
🔴INDIA 🇮🇳| #Drama : a truck plowed into a crowd of devotees participating in the #Ganesh festival procession on Friday evening on NH-373 near Mosalehosalli village in Hassan district of #Karnataka. Eight people killed on the spot, while several others are in critical condition. pic.twitter.com/SUMtxtjUvN— Nanana365 (@nanana365media) September 12, 2025
Инцидентът е станал по време на религиозно шествие в област Хасан в щата Карнатака. Точната причина за инцидента все още не е ясна.
SHOCKING NEWS 🚨 A goods truck lost control and rammed into a Ganesh immersion procession near Hassan in Karnataka 😱— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) September 12, 2025
Atleast 8 devotees killed on the spot and many injured.
Police said the driver suddenly rushed towards the crowd by crossing the road divider.
Rescue… pic.twitter.com/HPZ8dIsODd
Според очевидци шофьорът най-вероятно е загубил контрол над камиона, преди да се блъсне в множеството.
Инцидентът се е случил в последния ден от фестивал в чест на хиндуисткия бог Ганеша.