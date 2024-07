Ракетно нападение на Голанските възвишения, има загинали

Д вама души бяха убити вчера при ракетно нападение в северната част на Голанските възвишения, съобщи израелската полиция, цитирана от ДПА.

Според израелските медии е бил улучен автомобил, а жертвите са цивилни. Армията съобщи, че около 40 ракети от Ливан са били изстреляни по окупираните от Израел Голански възвишения.

Whoopsy Daisy. #IsraelTerroristState Hezbollah Drone Attack on Israeli Surveillance Center in Golan Heights https://t.co/eFjRcO5BDH

Снощи отговорност за нападението пое ливанското шиитско движение "Хизбула". Негови представители заявиха, че десетки ракети са били изстреляни по израелска военна база на Голанските възвишения в отговор на предишна израелска атака.

Броени часове по-рано при предполагаема атака на израелски дрон по автомобил в Сирия, близо до границата с Ливан, беше убит бивш телохранител на лидера на "Хизбула" Хасан Насралла.

На религиозна церемония снощи Насралла заяви чрез видеовръзка, че атаките срещу Израел ще продължат.

BREAKING NEWS



2 Israeli soldiers critically wounded as a result of Hezbollah's missile attack on Golan Heights.#Israel #Hezbollah #Lebanon #Hamas #Russia #Ukraine pic.twitter.com/FmcgteuWRO