"Мамо, страх ме е": Разказ от първо лице за 50 дни в плен на "Хамас"

О свободената израелска заложница казва, че е издържала на „психологическа война“ по време на 50 дни плен на "Хамас".

Дорон Кац Ашер казва, че дъщерите ѝ си спомнят "всяка малка подробност" за 7 октомври.

Как са се събудили под звуците на сирените и са се скрили в убежището си. Как изстрелите са се приближили. Как, когато вратите се отворили, дядо им се втурнал навън от убежището, за да не видят стрелците на "Хамас" останалите, които се криели вътре. Как е бил заловен. Как са оставили вратата на убежището отворена с надеждата, че другите нападатели ще помислят, че то вече е нападнато, и ще продължат напред. Как това не се е получило.

"Друг терористичен отряд влезе и ни взе също", разказва Ашер пред CNN.

Doron Katz Asher and her daughters - Aviv and Raz - are back in Israel after being held by Hamas for 49 days. pic.twitter.com/WNeaJli9gq — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 24, 2023

Ашер, майка ѝ и дъщерите ѝ - 5-годишната Раз и 2-годишната Авив, са качени на задната седалка на трактор заедно с други заложници от кибуца, преди въоръжените лица да открият огън. Ашер е простреляна в гърба, Авив е простреляна в крака, а майка ѝ е застреляна.

34-годишната Ашер и дъщерите ѝ са отведени в Газа, където са държани първо в дом, а след това в болница, преди да бъдат освободени през ноември по време на временното примирие между Израел и "Хамас".

В ексклузивно интервю за CNN Ашер описва близо 50-те дни в плен, "психологическата война", на която е била подложена, условията, в които е била държана, и чувството си за вина, че е освободена, докато десетки други - включително 79-годишният Гади Мозес, дядо на дъщерите ѝ - остават в плен.

Ашер и дъщерите ѝ са отведени първо в апартамент, който принадлежи на семейство в Газа.

"Зашиха раните ми без упойка, на дивана, докато момичетата ми бяха до мен", казва Ашер.

Former hostage, Doron Katz-Asher who was held in Gaza with her daughters ages five and two, shares their story.



When they were abducted from Kibbutz Nir Oz, Doron was shot in the back. She was taken to an apartment in Gaza where surgery was done on her on the couch, without… pic.twitter.com/L277txnSGZ — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) December 17, 2023

След като е била изложена на терористичната атака от 7 октомври, която тя нарича "военен филм", Ашер казва, че се е опитала да успокои дъщерите си, че опасността е отминала.

"Казах им, че вече няма терористи и че сега сме с добри хора, които ни пазят, докато можем да се върнем у дома", казва тя.

Тримата били наблюдавани всеки час от денонощието от децата и внуците на собственика на къщата. Ашер така и не научила имената им, но успяла да общува с бащата, за когото казала, че говори на иврит, тъй като работел в Израел.

Въпреки че Ашер и дъщерите ѝ не са пострадали физически, тя казва, че е била подложена на "психологическа война".

"Не ни дадоха много информация, опитваха се да ни кажат главно, че "Хамас" иска да ни освободи, но в Израел никой не се интересува от нас", казва Ашер.

"Че няма да се върнем да живеем в кибуца, защото това не е нашата къща - не е мястото, на което принадлежим".

Но тя казва, че не им вярва - и че шумът от боевете пред сградата в Газа е "начинът, по който разбрахме, че нещо се случва, за да ни върнат у дома, да окажат натиск върху "Хамас" да ни освободи".

Sisters Aviv and Raz and their mother Doron Katz Asher, who were kidnapped from Nir Oz, were released yesterday from captivity in Gaza after 49 days.



Yesterday, they reunited with father and husband Yoni.



“I dreamed that we went home,” said 4-year-old Raz.



Father Yoni… pic.twitter.com/r6dIZnw5K9 — Nioh Berg ♛ ✡︎ (@NiohBerg) November 25, 2023

След 16 дни Ашер и дъщерите ѝ са отведени от апартамента в така наречената болница в южния град Хан Юнис в Газа.

Защо "така наречената"?

Защото болницата е "място, което трябва да се грижи за хората, но вместо това беше превзето от "Хамас" и те го използваха, за да скрият заложниците", казва Ашер.

Израелските военни неведнъж са заявявали, че "Хамас" крие терористична инфраструктура в и около граждански институции в Газа, като например болници - твърдение, което се отрича от бойната групировка. САЩ заявиха, че "Хамас" използва болницата "Ал-Шифа", най-голямата в Газа, като команден център и място за задържане на заложници. Ашер не съобщава къде е била държана.

Към Ашер се присъединяват и други заложници в болничния комплекс - първите пленници, които тя среща, откакто е в Газа.

Тя каза, че е получила някакви лекарства, когато дъщерите ѝ се разболели, докато били държани вътре, "но те не са били достатъчни".

Когато Авив вдигнала температура, Ашер я сложила в мивката със студена вода, за да свали температурата ѝ.

"Тя крещеше. Казваха ни да мълчим, но момичето имаше температура и трябваше да се погрижа за нея по някакъв начин". Двете остават в болницата близо пет седмици.

Запитана кой е бил най-мрачният ѝ момент, Ашър отговаря: "Изненадващо, това беше денят, в който ни освободиха."

Когато ги "вкарват" от болницата в автомобил на "Хамас", тя не знае къде я водят. "Никой не ни каза, че ни освобождават", казва тя, "така че пътуването по улиците на Газа беше много, много страшно".

13 Israeli hostages released & identified.



IDF says They have re-entered Israeli territory.



Hannah Katzir

Margalit Mozes

Yafa Ader

Hannah Perry

Adina Moshe

Danielle Aloni & Emilia Aloni

Ruthi Mondar, Keren Mondar & Ohad Mondar

Doron Katz-Asher /daughters Aviv Asher & Raz Asher pic.twitter.com/pGVxw1YHck — April Color (@ColorApril) November 24, 2023

Тя каза, че улиците са били осеяни с хиляди хора - включително деца и възрастни хора - които са се опитвали да ударят колата и да чукат по прозорците ѝ. Ашер каза, че се е страхувала, че ще бъде линчувана.

"Това е първият път, в който Раз ми каза, след като месец и половина я защитавах: "Мамо, страх ме е" - каза Ашър.

Общо 105 души бяха освободени от Хамас по време на временното примирие с Израел, което започна на 24 ноември и приключи на 1 декември. Видеоклиповете, запечатали някои от моментите, в които заложниците са били предавани на служителите на Червения кръст, често показват, че членове на "Хамас" се държат любезно със заложниците, например държат ръцете на възрастни жени и им помагат да излязат от колите.

"Това е едно голямо шоу", казва Ашър. "Преди да ме освободят, аз и момичетата ми бяхме боси в продължение на 50 дни. Беше ни студено, защото те носеха къси ръкави през ноември." Но преди да бъдат предадени на служителите на Червения кръст, им бяха дадени обувки, а членовете на Хамас "ме облякоха в хубава рокля", каза Ашър.

След като се върнали в Израел, Ашер и дъщерите ѝ били отведени в болница в Тел Авив, преди да бъдат изписани и да се върнат у дома. Първото нещо, което дъщерите ѝ направили, било "да излязат навън, за да усетят вятъра по кожата си", казва Ашер.

Doron Katz-Asher, who was released from Hamas captivity with her two daughters, talks for the first time on @N12News about the moments of horror and the surgery she underwent without anesthesia while being held by the Terrorists. pic.twitter.com/BYhE8GAsAK — Yaari Cohen (@YaariCohen) December 18, 2023

"През цялото време не видяхме дневна светлина ... за тях първото нещо, което направиха, беше просто да могат да тичат навън, тук, в нашия двор."

Сега семейството й се опитва да възвърне някакво подобие на нормалност. Но Ашър казва, че травмата лесно се връща отново.

"Имаше един ден, в който видяха трактор тук и попитаха дали злите хора са тук. Трябваше да им кажа, че не, тракторът не принадлежи на злите хора", казва Ашер.

"Тракторът не е нещото, което ви е наранило, той е нещо, с което работим на полето, в строителството".

Ашър казва, че не е успяла да оплаче смъртта на майка си. "Докато бяхме заложници, цялата ми енергия беше посветена на момичетата, защото ако се изгубех в скръб, нямаше да има кой да се грижи за тях", каза тя.

"Действах на автопилот ... все още съм на автопилот".

А облекчението, което е почувствала след освобождаването, е било накърнено от знанието, че други хора остават в Газа. Към 29 декември в Газа остават 106 заложници, както и телата на 23-ма убити, по данни на канцеларията на израелския министър-председател.

Сред тях е Гади Мозес, партньор на майката на Ашер. "Чакаме го, ще стане на 80 години, той е без лекарствата си", казва Ашер.

Бригадите "Кудс", въоръженото крило на палестинския "Ислямски джихад" - друга ислямистка групировка, действаща в Газа - пуснаха през декември видеоклип, на който Гади Мозес и друг заложник, 47-годишният Гади Кацир, говорят пред камерата и молят израелското правителство да уреди освобождаването им.

"Той стана много мършав - видяхме го на видеото", каза Ашер.

"Не мога да проумея какво се е случило със семейството ми и не мога да проумея безчовечността им. Хора, които убиват хора в леглата им. Кой прави това? Това не е човешко."