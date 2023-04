Какво става, 400 хил. избягаха от Украйна за седмица

П овече от 11 милиона украински бежанци са избягали в Полша след нахлуването на Русия през февруари 2022 г., обяви полското представителство в ЕС във вторник, предава Си Ен Ен.

Около 87% от преминалите границата са жени и деца.

Доброволци, помагащи на бежанци от Украйна, бяха глобени с 12 000 лв.

В началото на април Върховният комисариат на ООН за бежанците съобщи, че малко над 10,6 милиона души са преминали границата. Това означава, че близо 400 000 души са пътували от Украйна за Полша само през последната седмица.

Понастоящем повече от 1,5 милиона украински бежанци живеят в Полша и повече от 3,5 милиона украински бежанци, са установени в други страни от Европейския съюз.

„Всички, които бягат от войната, ще намерят подслон и цялата необходима помощ в Полша”, добави полското представителство в ЕС.

Данните на ООН сочат, че от началото на руската инвазия над 20 милиона души са напуснали Украйна, но и милиони са се завърнали обратно.

Съветът за сигурност на ООН почете с минута мълчание жертвите на инвазията в Украйна

Като бежанци с постоянен или временен статут на защита са регистрирани над 13 милиона украински граждани. Това число включва и близо 3 милиона, намиращи се в Русия, част тях, по информация на организацията „Хюман райтс уоч”, отведени насила. Освен това в него влизат и разселените заради конфликта в самата Украйна.

Преди руската инвазия украинското население възлизаше на близо 44 милиона души, като в момента, според прогнозните данни на ООН, то е под 37 милиона души.

