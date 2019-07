أطلقنا اليوم مختبر التشريعات ... وظيفته إعداد تشريعات استباقية لمواضيع مستقبلية واختبارها في بيئة محددة قبل تعميمها في الدولة ... ووقعت أول رخصة لإعداد تشريع للتعلم عن بعد ..

A post shared by Mohammed bin Rashid Al Maktoum (@hhshkmohd) on Jan 13, 2019 at 6:10am PST