حب الرمك يجري بشراييني احــبــهـا واحــــب طــاريـهـا الـعـاديات الاســم لـلـسُوره حــلـف بـهـا وهــذا مـغـليها

A post shared by Mohammed bin Rashid Al Maktoum (@hhshkmohd) on Jul 15, 2019 at 4:38am PDT