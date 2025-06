Какво се случи с Джулиан Сандс? Подробности около мистериозната му смърт

И здирването на актьора Джулиан Сандс, който изчезна по време на поход към връх Болди в Южна Калифорния, завърши трагично. На 27 юни 2023 г. властите потвърдиха, че той е починал.

Британският актьор е най-известен с участията си във филмите "Стая с гледка", "Чародей и Арахнофобия". Той остави след себе си три деца: син Хенри от предишната си съпруга Сара Сандс и две дъщери — Наталия и Имоджин — от съпругата си Евгения Цитковиц.

What Was Julian Sands' Cause of Death? Inside the Actor's Shocking Disappearance, 2 Years Later https://t.co/oDlCW9OoKX