Трогателен момент в Киев: Зеленски получи неочакван подарък от американска боксова легенда

У смивка и искрена нежност озариха лицето на Володимир Зеленски в един от най-неочакваните и трогателни моменти от началото на войната, съобщава The Post.

В необичайна среща, комбинираща любов към животните, висш спорт и геополитика, украинският държавен глава бе заснет в пълна светлина – гушкащ 3-месечно кученце от породата американски питбул териер. Трогателният подарък му бе връчен лично в Киев от бившия американски боксьор Терънс Кроуфорд.

Тази трогателна сцена в президентския кабинет в Киев се превърна в поредния силен визуален акцент на фона на продължаващата жестока война с Русия.

За броени минути в Киев войната и геополитиката отстъпиха място на чистата нежност, но и на един силен символ за устойчивост и защита.

Символ на оцеляването от Буча

Zelensky cuddles adorable puppy given to him by former American boxer Terence Crawford https://t.co/u2ASyONXQ4 pic.twitter.com/0gSfDqS9p4 — New York Post (@nypost) August 27, 2026

Известна истина в политиката гласи: „Ако искаш верен приятел във властта, си вземи куче“. Натежал от отговорностите на войната, Зеленски изглежда намери искрена радост в малкото пале, което гушна в гърдите си.

Президентът се усмихна и прошепна нещо в козината на животното, докато му обясняваха, че кученцето се казва Фрея – кръстено на съвместния проект Freyja, предложен от Украйна и европейските ѝ съюзници за изграждане на нова система за противоракетна отбрана.

Оказва се, че историята на малката Фрея носи дълбок символизъм. Неговият дядо – куче на име Атос – е пряк оцелял от опустошителната и брутална руска обсада на град Буча през 2022 г. Тогава Атос е открит на улицата до унищожена руска военна колона, след което е спасен и прехвърлен в САЩ при американския развъдчик Франсиско Лопес. По-късно бащата на Фрея е изпратен обратно в Украйна, за да даде живот на новото поколение.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy met former American professional boxer Terence Crawford in Kyiv where the undefeated former world champion presented him with a puppy named Freya as a gesture of solidarity with Ukraine pic.twitter.com/oV6xC1z2Oy — Reuters (@Reuters) August 26, 2026

„Тази малка дама е символ на това, че нейният дядо е оцелял и е бил пряк свидетел на събитията в Буча. Затова подаръкът бе изключително символичен за всички нас“, разкрива Вадим Данилченко, съветник към Министерството на младежта и спорта на Украйна.

Кучетата – героите на Украйна

В политическо и културно отношение за Зеленски би било почти невъзможно да откаже такъв подарък. Животните се превърнаха в истински символ на националната издръжливост по време на войната.

В Киев вече има стенопис, посветен на джак ръсел териера Патрон, който стана световноизвестен с помощта си при разминирането на територии и получи държавен медал от Зеленски, както и признание от УНИЦЕФ.

На фона на сложните политически отношения с Вашингтон и битките за военна помощ, посещението на американска спортна легенда, връчваща американска rasa куче на украинския лидер, изпрати силно послание за подкрепа и приятелство.