Бил Гейтс прогнозира двудневна работна седмица след 10 години

Това не е първият път, когато Бил Гейтс бие тревога за социалните промени, които изкуственият интелект ще донесе

17 януари 2026, 16:23
Източник: Getty Images

С ъоснователят на Microsoft Бил Гейтс прогнозира, че благодарение на изкуствения интелект хората ще преминат към двудневна работна седмица в рамките на 10 години. Той направи това изявление по време на участие в „The Tonight Show“ с Джими Фалън, твърдейки, че хората вече няма да са необходими „за повечето задачи“ и ще имат много свободна време. И това не е първият път, когато Бил Гейтс бие тревога за социалните промени, които изкуственият интелект ще донесе, според SupercarBlondie. 

В интервю за Фалън Гейтс сподели мислите си за това как според него ще изглежда работата в бъдеще, предвид светкавично бързите темпове в развитие на изкуствения интелект. Две области бяха откроени като особено застрашени от изчезване. „През следващото десетилетие интелектът ще бъде безплатен и достъпен за всички – отлични медицински съвети, отлично обучение“, каза Гейтс. Ще има неща, които ще вършим, но що се отнася до производството, преместването на неща и отглеждането на храна, с течение на времето те по същество ще бъдат решени. 

Може би си спомняте, че Гейтс има дарба за предсказания: през 1999 г. той направи 15 предсказания, всички от които се сбъднаха. Той точно предсказа възхода на смартфоните, разпространението на социалните медии и работата от разстояние. Следователно сме склонни да вярваме, че 70-годишният милиардер може да е абсолютно прав в прогнозата си за двудневна работна седмица. 

Докато Гейтс отбеляза, че харесва как изкуственият интелект ще „тласне иновациите напред“, той също така призна несигурността, която той ще донесе. В крайна сметка, ако все повече работа се извършва от изкуствен интелект или роботи, няма ли да ни бъде наложена двудневна работна седмица? Ще се радваме ли на това или ще копнеем за дните на 45-часовата работна седмица? Безопасна ли е вашата работа с изкуствен интелект? 

Миналата година Microsoft публикува проучване за професиите, които е най-вероятно ще претърпят променени от изкуствения интелект. Най-засегнати ще се окажат областите, свързани с информацията, комуникациите и творчеството, включително писатели, преводачи и историци. Microsoft обаче не заяви, че изкуственият интелект ще замени напълно тези зейности. Професиите, най-имунизирани от изкуствения интелект, бяха на по-тежкия физически труд. 

Тази тема предизвиква доста фурор в света на технологиите. Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей, предупреди обществеността, че до половината от всички работни места в офиса на начално ниво могат да изчезнат в рамките на пет години. Главният дизайнер на Mercedes-Benz отиде още по-далеч, твърдейки, че изкуственият интелект ще замени това ниво в рамките на 10 години и на много по-ниска цена. Други, като милиардера Марк Кубан, твърдят, че технологиите в крайна сметка ще създадат повече работни места, отколкото ще унищожат. 

Предстои да видим как ще се развият нещата през следващите години и дали двудневната работна седмица, ако бъде въведена, ще бъде благословия или проклятие. Но едно е сигурно: ще бъде интересно да се наблюдава.

Източник: БГНЕС    
Изкуствен интелект Двудневна работна седмица Бил Гейтс Бъдеще на работата Прогнози Заместване на професии Пазар на труда Социални промени Иновации Автоматизация
