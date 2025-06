"Искаше да загине при останките": Нови разкрития за умишлена катастрофа на „Титан“

М озъкът зад подводницата „Титан“ планирал да загине при обречено гмуркане.

Главният изпълнителен директор на OceanGate, Стоктън Ръш, целенасочено е планирал смъртта си край останките на „Титаник“ в зловещ, самоубийствен сценарий, твърди негов близък приятел.

Тези шокиращи твърдения се съдържат в нова книга, посветена на трагедията с подводницата „Титан“, която хвърля нова светлина върху причините, поради които Ръш системно е пренебрегвал предупрежденията за безопасност. Трагичният инцидент от 2023 г., при който загиват петима души, включително самият Ръш, може да е бил умишлено планиран – така поне гласят разкритията.

OceanGate CEO Stockton Rush, who died on the sub, ignored safety warnings from deep sea exploration specialist.



In email obtained by BBC, he replied: “We have heard the baseless cries of 'you are going to kill someone' way too often. I take this as a serious personal insult.” pic.twitter.com/f8G1jPZ3T8